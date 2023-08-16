«Забыли под лестницей»: маленькую девочку оставили одну в новосибирском садике

В детском саду уже заявили, что все вопросы исчерпаны. Группа, где произошло ЧП, находится на контроле, а воспитательница якобы шла за потеряшкой, когда прибыла мать. Тем не менее, женщина может обратиться в отдел департамента по образованию мэрии Новосибирска в Ленинском районе.