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Малышку оставили одну без взрослых

«Забыли под лестницей»: маленькую девочку оставили одну в новосибирском садике

16 августа 2023, 07:16
Фото: pxhere.com
Малышку оставили одну без взрослых
В одном из детских садов Новосибирска произошел неоднозначный инцидент. Двухлетнюю девочку забыли в коридоре перед прогулкой.

Как сообщает НГС Новосибирск, инцидент произошел 10 августа. Мама девочки Мария* (имя изменено), пришла за ребенком в детский сад. В этот момент все дети были на прогулке. Когда женщина начала собирать вещи дочки, то неожиданно заметила ее в закутке под лестницей.

По словам возмущенной сибирячки, ребенка попросту забыли. Поскольку охранник отлучился, малышка могла выйти на улицу и пропасть.

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В детском саду уже заявили, что все вопросы исчерпаны. Группа, где произошло ЧП, находится на контроле, а воспитательница якобы шла за потеряшкой, когда прибыла мать. Тем не менее, женщина может обратиться в отдел департамента по образованию мэрии Новосибирска в Ленинском районе.

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#Александр Ляхов#Дети#Детский сад#Девочка#Происшествия#Новосибирск
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