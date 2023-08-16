«Забыли под лестницей»: маленькую девочку оставили одну в новосибирском садике

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Как сообщает НГС Новосибирск, инцидент произошел 10 августа. Мама девочки Мария* (имя изменено), пришла за ребенком в детский сад. В этот момент все дети были на прогулке. Когда женщина начала собирать вещи дочки, то неожиданно заметила ее в закутке под лестницей.
По словам возмущенной сибирячки, ребенка попросту забыли. Поскольку охранник отлучился, малышка могла выйти на улицу и пропасть.
В детском саду уже заявили, что все вопросы исчерпаны. Группа, где произошло ЧП, находится на контроле, а воспитательница якобы шла за потеряшкой, когда прибыла мать. Тем не менее, женщина может обратиться в отдел департамента по образованию мэрии Новосибирска в Ленинском районе.