Едва не погибла. В Новосибирске волонтеры спасли из леса привязанную к дереву собаку

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
В Новосибирске волонтеры обнаружили в лесу собаку, привязанную к дереву. По информации, опубликованной в ВК-группе «ГБР_ZOO_НСК», волонтеры слышали её вой три дня подряд. Однако из-за густого леса и опасений спуститься к реке, они не могли найти её раньше.
После работы они отправились на поиски и через два часа случайно заметили блеск глаз под деревом. Собака была привязана к веткам ошейником, который очень практически душил ее.
После того, как животное нашли, волонтеры потратили ещё несколько часов, чтобы вытащить её из леса, при этом они едва не провалились в болото. Собака оказалась очень дружелюбной, и сейчас её поместили в передержку. Однако все ещё неизвестно, кому она принадлежит. В ближайшее время волонтеры планируют начать лечение животного, так как оно часто кашляет и имеет проблемы с дыханием.