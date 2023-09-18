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Волонтёры нашли в лесу собаку

Едва не погибла. В Новосибирске волонтеры спасли из леса привязанную к дереву собаку

18 сентября 2023, 04:11
Фото: ГБР_ZOO_НСК/ВК
Волонтёры нашли в лесу собаку

В Новосибирске волонтеры спасли из леса привязанную к дереву собаку

В Новосибирске волонтёры спасли привязанную собаку из леса, где она находилась несколько дней и была привязана к дереву.

В Новосибирске волонтеры обнаружили в лесу собаку, привязанную к дереву. По информации, опубликованной в ВК-группе «ГБР_ZOO_НСК», волонтеры слышали её вой три дня подряд. Однако из-за густого леса и опасений спуститься к реке, они не могли найти её раньше.

После работы они отправились на поиски и через два часа случайно заметили блеск глаз под деревом. Собака была привязана к веткам ошейником, который очень практически душил ее.

После того, как животное нашли, волонтеры потратили ещё несколько часов, чтобы вытащить её из леса, при этом они едва не провалились в болото. Собака оказалась очень дружелюбной, и сейчас её поместили в передержку. Однако все ещё неизвестно, кому она принадлежит. В ближайшее время волонтеры планируют начать лечение животного, так как оно часто кашляет и имеет проблемы с дыханием.

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#Новосибирск#Животные#Лес#Помощь#Собака#Болото#Эмилия Губарева#Волонтёры
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