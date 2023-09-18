Едва не погибла. В Новосибирске волонтеры спасли из леса привязанную к дереву собаку

После того, как животное нашли, волонтеры потратили ещё несколько часов, чтобы вытащить её из леса, при этом они едва не провалились в болото. Собака оказалась очень дружелюбной, и сейчас её поместили в передержку. Однако все ещё неизвестно, кому она принадлежит. В ближайшее время волонтеры планируют начать лечение животного, так как оно часто кашляет и имеет проблемы с дыханием.