Житель Новосибирска забил посетителя сауны

Литовченко обвинили в том, что он причинил тяжкий вред здоровью, из-за которого произошла гибель человека. Расследование завершили, дело отдали в суд. Недавно бывший военный выслушал приговор: он просидит семь лет в тюрьме. Ранее в Новосибирске задержали авокадового маньяка.