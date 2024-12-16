Житель Новосибирска забил посетителя сауны

Posted 16 декабря, 07:15
Published 16 декабря, 07:15
Modified 16 декабря, 07:17
Updated 16 декабря, 07:17
Все произошло в конце лета текущего года. Виктор Литовченко отдыхал в сауне и выпивал алкоголь. У него произошел конфликт с посетителем.
В порыве гнева первый начал бить второго кулаками. Он нанес мужчине более 30 ударов. От них пострадавший тут же скончался.
Литовченко обвинили в том, что он причинил тяжкий вред здоровью, из-за которого произошла гибель человека. Расследование завершили, дело отдали в суд. Недавно бывший военный выслушал приговор: он просидит семь лет в тюрьме. Ранее в Новосибирске задержали авокадового маньяка.