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Posted 16 декабря, 07:15

Published 16 декабря, 07:15

Modified 16 декабря, 07:17

Updated 16 декабря, 07:17

Конфликт был в сауне

Житель Новосибирска забил посетителя сауны

16 декабря 2024, 07:15
Фото: Изображение Midjourney. Конфликт был в сауне
Житель Новосибирска признан виновным в причинении вреда здоровью посетителю сауны, о чем сообщил 2-й Восточный окружной военный суд.

Все произошло в конце лета текущего года. Виктор Литовченко отдыхал в сауне и выпивал алкоголь. У него произошел конфликт с посетителем.

В порыве гнева первый начал бить второго кулаками. Он нанес мужчине более 30 ударов. От них пострадавший тут же скончался.

Литовченко обвинили в том, что он причинил тяжкий вред здоровью, из-за которого произошла гибель человека. Расследование завершили, дело отдали в суд. Недавно бывший военный выслушал приговор: он просидит семь лет в тюрьме. Ранее в Новосибирске задержали авокадового маньяка.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Убийство#Драка#Сауна
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