Авокадового маньяка поймали в Новосибирске

Расплатиться за продукты он не мог, поэтому воришку передали сотрудникам полиции. Дальнейшая судьба пенсионера неизвестна. Серийный похититель велосипедов грозился расправиться с юристом, который его поймал. Другой житель Новосибирска арестован за хищение миллионов у актрисы Раисы Рязановой. Мошенники обманули пенсионерку на 4 млн рублей.