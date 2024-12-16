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Posted 16 декабря, 06:44

Published 16 декабря, 06:44

Modified 16 декабря, 06:46

Updated 16 декабря, 06:46

Пенсионер воровал авокадо

Авокадового маньяка поймали в Новосибирске

16 декабря 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney. Пенсионер воровал авокадо
В Новосибирске поймали охотника за авокадо: подробности дали в АБ «Гвардия».

Инцидент происходил в магазине на улице Гоголя. Там задержали 65-летнего пенсионера, который воровал авокадо. Мужчина похитил четыре плода.

Когда бойцы ГБР посмотрели камеры, то поняли, что кража была серийной. Всего он похитил восемь авокадо. Любителя здоровой пищи задержали.

Расплатиться за продукты он не мог, поэтому воришку передали сотрудникам полиции. Дальнейшая судьба пенсионера неизвестна. Серийный похититель велосипедов грозился расправиться с юристом, который его поймал. Другой житель Новосибирска арестован за хищение миллионов у актрисы Раисы Рязановой. Мошенники обманули пенсионерку на 4 млн рублей.

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