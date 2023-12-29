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2023
Новосибирца посадили на три года в колонию за ограбление храма Георгия Победоносца
Рецидивист из Новосибирска получил три года колонии за ограбление храма и не только, подробности рассказали в Управлении Судебного департамента по региону.
29 декабря 2023, 05:09
Новосибирца задержали за десять палок колбасы
20 декабря 2023, 09:17
В Тогучине суд оправдал бизнесмена, на участке которого травмировался вор
18 октября 2023, 13:20
Любовь к кофе довела барабинца до строгого режима
27 сентября 2023, 11:04
В Бердске вор попытался обманом уговорить приставов списать долги
7 марта 2023, 04:34
В Заельцовском МВД рассказали, как в сочельник вор украл в магазине подарочный набор
Об этом сообщил 3-й отдел полиции Заельцовского управления МВД по Новосибирску, куда поступило заявление от директора торговой точки.
16 января 2023, 09:10
2022
Житель Новосибирска попытался взломать банкомат гвоздодером
8 ноября 2022, 06:24

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