В Заельцовском МВД рассказали, как в сочельник вор украл в магазине подарочный набор

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
По его словам дело было так: вечером 6 января в торговый зал пришел неизвестный.
Он долго рассматривал товар, затем схватил с прилавка подарочный набор продуктов стоимостью около 6 тысяч рублей и выбежал из магазина.
Работник из торгового зала рассказал о происшествии директору, тот обратился с соответствующим заявлением в полицию.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий 13 января сотрудниками полиции был установлен подозреваемый — 19-летний житель Заельцовского района, ранее привлекавшийся в уголовной ответственности за кражу", - говорится в сообщении .
Молодого человека задержали прямо в квартире товарища, к которому он пришел в гости.
Возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ — грабеж.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее сообщалось, что двое молодых людей украли сумку с деньгами из автомобиля улицы Одоевского в Новосибирске. Сейчас воришек ищет полиция.