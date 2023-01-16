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Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

В Заельцовском МВД рассказали, как в сочельник вор украл в магазине подарочный набор

Сегодня, 09:10
Фото: 1MI
В Рождественский сочельник вор унес из магазина на Дуи Ковальчук продуктовый набор стоимостью 6 тысяч рублей

В Новосибирске накануне Рождества вор украл в магазине подарочный набор продуктов

Об этом сообщил 3-й отдел полиции Заельцовского управления МВД по Новосибирску, куда поступило заявление от директора торговой точки.

По его словам дело было так: вечером 6 января в торговый зал пришел неизвестный.

Он долго рассматривал товар, затем схватил с прилавка подарочный набор продуктов стоимостью около 6 тысяч рублей и выбежал из магазина.

Работник из торгового зала рассказал о происшествии директору, тот обратился с соответствующим заявлением в полицию.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий 13 января сотрудниками полиции был установлен подозреваемый — 19-летний житель Заельцовского района, ранее привлекавшийся в уголовной ответственности за кражу", - говорится в сообщении     .

Молодого человека задержали прямо в квартире товарища,  к которому он пришел в гости.
Возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ — грабеж.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что двое молодых людей украли сумку с деньгами из автомобиля улицы Одоевского в Новосибирске. Сейчас воришек ищет полиция.

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#Криминал#Город#Новосибирск#Вор#Магазин#Полиция#Сочельник
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