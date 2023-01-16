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Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

В Новосибирске врачи спасли 16-летнего подростка с опухолью в голове

Сегодня, 07:46
Фото: 1MI
Хирурги в Новосибирске удалили опухоль головного мозга у подростка
Хирурги клиники Мешалкина в Новосибирске удалили опухоль головного мозга у подростка. Об этом сообщают представители медучреждения.

У мальчика образовалась опухоль с грецкий орех, и он начал терять зрение. Также его мучали головные боли, постоянно тошнило. В больницу он поступил в тяжелом состоянии.

Врачи решились прооперировать школьника. Перед ними стояла сложная задача – спасти 16-летнего ребенка и не навредить важным зонам мозга.

Операция завершилась успехом. Опухоль оказалась доброкачественной. Мальчика уже выписали из клиники и ему даже не потребовалась дальнейшая терапия.

Напомним, ранее хирурги из Новосибирска спасли жизнь 2-летней девочки с аномальным отхождением левой легочной артерии от аорты.

Хирурги из Центра Мешалкина провели уникальную операцию двухлетней девочке
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Врачи#Операция
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