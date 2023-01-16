В Новосибирске врачи спасли 16-летнего подростка с опухолью в голове

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
У мальчика образовалась опухоль с грецкий орех, и он начал терять зрение. Также его мучали головные боли, постоянно тошнило. В больницу он поступил в тяжелом состоянии.
Врачи решились прооперировать школьника. Перед ними стояла сложная задача – спасти 16-летнего ребенка и не навредить важным зонам мозга.
Операция завершилась успехом. Опухоль оказалась доброкачественной. Мальчика уже выписали из клиники и ему даже не потребовалась дальнейшая терапия.
Напомним, ранее хирурги из Новосибирска спасли жизнь 2-летней девочки с аномальным отхождением левой легочной артерии от аорты.