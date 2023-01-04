Хирурги из Центра Мешалкина провели уникальную операцию двухлетней девочке

«Аномальное отхождение легочной артерии от аорты — порок развития, не позволяющий данной артерии участвовать в доставке крови к легкому. Эта аномалия, как правило, сочетается с другими пороками сердца и проявляется сердечной недостаточностью и нарушением работы легких», — сообщили изданию «Сиб.фм» в пресс-службе Центра Мешалкина.
По словам медиков, уникальность случая заключается в компенсаторных возможностях кровеносной системы организма, который смог сохранить кровоснабжение левого легкого за счет дополнительно развивавшейся сети мелких сосудов. Это позволило какое-то время не ощущать проблемы. Однако с возрастом подобная паталогия могла привести к необратимым последствиям.
Сейчас ребенок находится дома и чувствует себя хорошо.
Ранее сообщалось, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е. Н. Мешалкина извлекли из сердца пациента кальцинированную аневризму размером с куриное яйцо.