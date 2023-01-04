Хирурги из Центра Мешалкина провели уникальную операцию двухлетней девочке

«Аномальное отхождение легочной артерии от аорты — порок развития, не позволяющий данной артерии участвовать в доставке крови к легкому. Эта аномалия, как правило, сочетается с другими пороками сердца и проявляется сердечной недостаточностью и нарушением работы легких», — сообщили изданию «Сиб.фм» в пресс-службе Центра Мешалкина.