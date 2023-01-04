atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Хирурги из Центра Мешалкина провели уникальную операцию двухлетней девочке

Сегодня, 09:10
Фото: https://picryl.com/ru/media/lt-cmdr-art-ambrosio-center-and-capt-hector-caballero-right-assigned-to-the-8edbfe
В медицинском центре Мешалкина привели сложную операцию на сердце

Новосибирские хирурги сделали операцию девочке, у которой отходила легочная артерия

Двухлетней девочке из Перми требовалось срочное хирургическое вмешательство. У ребенка отходила левая легочная артерия, редкий порок встречается один на миллион случаев.

«Аномальное отхождение легочной артерии от аорты — порок развития, не позволяющий данной артерии участвовать в доставке крови к легкому. Эта аномалия, как правило, сочетается с другими пороками сердца и проявляется сердечной недостаточностью и нарушением работы легких», — сообщили изданию «Сиб.фм» в пресс-службе Центра Мешалкина.

По словам медиков, уникальность случая заключается в компенсаторных возможностях кровеносной системы организма, который смог сохранить кровоснабжение левого легкого за счет дополнительно развивавшейся сети мелких сосудов. Это позволило какое-то время не ощущать проблемы. Однако с возрастом подобная паталогия могла привести к необратимым последствиям.

Сейчас ребенок находится дома и чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е. Н. Мешалкина извлекли из сердца пациента кальцинированную аневризму размером с куриное яйцо.

В Новосибирской области в новом году дети стали меньше болеть гриппом и ОРВИ
Узнать подробнее
#Общество#Новосибирск#Операция#Центр Мешалкина#Хирурги
Подпишитесь
Фестиваль снежных баб начался на Михайловской набережной в Новосибирске
2 января 11:23
Рейтинг самых опасных зимних развлечений в Новосибирске составили врачи НИИТО
Вчера, 06:13
Новосибирцев предупредили о порывах ветра, метелях и опасной обстановке на дорогах
Сегодня, 02:34
Жители Новосибирска лечатся от вирусов и гриппа рецептом командира "Веги" Панфёрова
Сегодня, 03:29
Снег с крыши упал на женщину с ребёнком в Новосибирске
Вчера, 07:18
Цифровая подсветка у елки в новом парке «Арена» погасла в Новосибирске
Вчера, 03:05