В Новосибирской области в новом году дети стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

Сегодня в Новосибирске три медицинских учреждения оказывают помощь детям с инфекционными заболеваниями дыхательных путей и два отделения в многопрофильных стационарах.
О том, как в новосибирской Детской клинической больнице № 1 оказывают медицинскую помощь детям и подросткам, которые заболели респираторными инфекциями, рассказала сегодня заместитель министра здравоохранения Татьяна Анохина.
По ее словам, тенденция к снижению начала проявляться в конце декабря — сократилось количество обращений за медицинской помощью детям с ОРВИ. В начале января тенденция сохранилась, поэтому сегодня из 550 имеющихся по данному профилю коек свободным остается порядка 40% коечного фонда в тех учреждениях, где оказывают помощь детям с инфекциями респираторного тракта.
Также Татьяна Анохина напомнила, что несмотря на праздничные дни, все поликлинические отделения, как взрослые, так и детские, работают в штатном режиме — с 8 до 17 часов.
Тему продолжает главный врач Детской городской клинической больницы № 1 Евгения Аверкина, которая отмечает, что если на начало эпидсезона в больницу было госпитализировано 30 детей, то сейчас этот показатель сократился до 18-20 человек.
Ранее Atas.info сообщал о страшном ДТП, случившемся в Тогучинском районе Новосибирской области.