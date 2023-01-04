В Новосибирской области в новом году дети стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

Также Татьяна Анохина напомнила, что несмотря на праздничные дни, все поликлинические отделения, как взрослые, так и детские, работают в штатном режиме — с 8 до 17 часов.

Тему продолжает главный врач Детской городской клинической больницы № 1 Евгения Аверкина, которая отмечает, что если на начало эпидсезона в больницу было госпитализировано 30 детей, то сейчас этот показатель сократился до 18-20 человек.

Ранее Atas.info сообщал о страшном ДТП, случившемся в Тогучинском районе Новосибирской области.