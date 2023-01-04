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В Новосибирской области в новом году дети стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

Сегодня, 08:24
Фото: 1MI
В Новосибирске снизилась заболеваемость ОРВИ среди детей

В Новосибирской области зафиксирован спад заболеваний гриппом и ОРВИ среди детей

В Новосибирске снизилось количество обращений за медицинской помощью детям с ОРВИ, сообщил замминистра здравоохранения области Татьяна Анохина

Сегодня в Новосибирске три медицинских учреждения оказывают помощь детям с инфекционными заболеваниями дыхательных путей и два отделения в многопрофильных стационарах.

О том, как в новосибирской Детской клинической больнице № 1 оказывают медицинскую помощь детям и подросткам, которые заболели респираторными инфекциями, рассказала сегодня заместитель министра здравоохранения Татьяна Анохина.

По ее словам, тенденция к снижению начала проявляться в конце декабря — сократилось количество обращений за медицинской помощью детям с ОРВИ. В начале января тенденция сохранилась, поэтому сегодня из 550 имеющихся по данному профилю коек свободным остается порядка 40% коечного фонда в тех учреждениях, где оказывают помощь детям с инфекциями респираторного тракта.

Также Татьяна Анохина напомнила, что несмотря на праздничные дни, все поликлинические отделения, как взрослые, так и детские, работают в штатном режиме — с 8 до 17 часов.

Тему продолжает главный врач Детской городской клинической больницы № 1 Евгения Аверкина, которая отмечает, что если на начало эпидсезона в больницу было госпитализировано 30 детей, то сейчас этот показатель сократился до 18-20 человек.

Ранее Atas.info сообщал о страшном ДТП, случившемся в Тогучинском районе Новосибирской области.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Коронавирус#Город#ОРВИ#Грипп#Спад
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