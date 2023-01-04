Известны последствия ДТП, в котором Honda сбила пешеходов на трассе под Новосибирском
Сегодня, 04:12
Фото: Группа АСТ-54 Вконтакте
Мужчина и женщина пострадали в ДТП на трассе в Тогучинском районе
Автомобиль Honda влетел в пешеходов на трассе в Новосибирской области при заносе
Женщина-водитель не справилась с управлением и при заносе сбила четырех пешеходов на трассе в Тогучинском районе Новосибирской области. В результате двоих пешеходов доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель прошел медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови.
Два автомобиля выкинуло в заносе на обочину на 70 километре трассы Ленинск-Кузнецкий - Новосибирск вечером 2 января 2022 года. Пассажиры и водители автомобилей вытянули один автомобиль, пока они добирались до второй машины по обочине в них влетела Honda, за рулем которой находилась женщина 1990 года рождения.
В результате аварии в больницу доставили мужчину 1957 года рождения и женщину 1983 года рождения - на них пришелся основной удар, двое других пострадавших были осмотрены врачами на месте, госпитализация им не потребовалась. Водитель автомобиля Honda прошла медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови - признаков алкогольного опьянения не выявлено.