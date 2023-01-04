Два автомобиля выкинуло в заносе на обочину на 70 километре трассы Ленинск-Кузнецкий - Новосибирск вечером 2 января 2022 года. Пассажиры и водители автомобилей вытянули один автомобиль, пока они добирались до второй машины по обочине в них влетела Honda, за рулем которой находилась женщина 1990 года рождения.