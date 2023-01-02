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Автобус с 30 пассажирами попал в жесткое ДТП в Новосибирске

Сегодня, 04:27
Фото: ГИБДД по НСК
Пассажиры общественного транспорта не пострадали

В Новосибирске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом № 5

В Новосибирске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса № 5 – пострадали люди. В ГИБДД раскрыли подробности инцидента.

По данным Госавтоинспекции, все произошло 1 января в 18 часов на Красном проспекте в Новосибирске. Выяснилось, что водитель за рулем «Шевроле» поворачивал с проспекта на улицу Гоголя.

Напротив дома № 63 при повороте он не уступил пассажирскому автобусу № 5 и столкнулся с ним. В аварии пострадали четыре человека, которые находились в салоне легкового автомобиля.

В автобусе было 30 пассажиров. Из них никто не пострадал. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить обстоятельства ДТП.

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#Эмилия Губарева#ДТП#Транспорт
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