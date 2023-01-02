По данным Госавтоинспекции, все произошло 1 января в 18 часов на Красном проспекте в Новосибирске. Выяснилось, что водитель за рулем «Шевроле» поворачивал с проспекта на улицу Гоголя.
Напротив дома № 63 при повороте он не уступил пассажирскому автобусу № 5 и столкнулся с ним. В аварии пострадали четыре человека, которые находились в салоне легкового автомобиля.
В автобусе было 30 пассажиров. Из них никто не пострадал. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить обстоятельства ДТП.
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