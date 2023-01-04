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Опубликовано расписание работы церквей Новосибирска в рождественскую ночь

Сегодня, 08:19
Фото: 1MI
Расписание праздничных богослужений в храмах Новосибирска
Стало известно, в какие часы начинается рождественская служба в новосибирских храмах

В православной традиции Рождество христова отмечается в ночь с шестого на седьмое января. Вечером в рождественский сочельник начинается всенощное бдение, в полночь седьмого января проводится Божественная литургия. 

Так, в Вознесенском кафедральном соборе всенощное бдение и исповедь начнутся в 17:00. Еще с 13:00 в храме начнут петь праздничные молебны. 

В Троице-Владимировском соборе исповедь пройдет в 10:00. В 17:00 начнется всенощное бдение, а в 22:00 великое повечерие и литургия свт. Иоанна Златоуста. 

В соборе Александра Невского исповедь пройдет в 8:00 в сочельник. Великая Вечерня и Божественная Литургия св. Василия Великого начнется в храме с 9:00. В 16-00 пройдет Всенощное бдение. 

В храме Успения Пресвятой Богородицы всенощное бдение начнется в 18:00 сочельника, исповедь в храме пройдет с 20:00 до 22:00. 

Ранее Atas.info сообщал о намерении новосибирской пиццерии "Пицца Синица" открыть филиал в Казахстане.

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