Опубликовано расписание работы церквей Новосибирска в рождественскую ночь

В православной традиции Рождество христова отмечается в ночь с шестого на седьмое января. Вечером в рождественский сочельник начинается всенощное бдение, в полночь седьмого января проводится Божественная литургия.
Так, в Вознесенском кафедральном соборе всенощное бдение и исповедь начнутся в 17:00. Еще с 13:00 в храме начнут петь праздничные молебны.
В Троице-Владимировском соборе исповедь пройдет в 10:00. В 17:00 начнется всенощное бдение, а в 22:00 великое повечерие и литургия свт. Иоанна Златоуста.
В соборе Александра Невского исповедь пройдет в 8:00 в сочельник. Великая Вечерня и Божественная Литургия св. Василия Великого начнется в храме с 9:00. В 16-00 пройдет Всенощное бдение.
В храме Успения Пресвятой Богородицы всенощное бдение начнется в 18:00 сочельника, исповедь в храме пройдет с 20:00 до 22:00.
Ранее Atas.info сообщал о намерении новосибирской пиццерии "Пицца Синица" открыть филиал в Казахстане.