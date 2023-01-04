Новосибирская пиццерия «Пицца Синица» выходит на международный рынок

«Я лично собираюсь ехать в Казахстан, исследовать рынок пиццы, рынок труда, прощупывать неведомый путь палочкой», — написал в телеграм-канале Алексей Яковлев.
Континет.Сибирь уточнят, что в данный момент все торговые точки «Пицца Синица» находятся в России, из них семь непосредственно в Новосибирске.
Также в телеграме генеральный директор компании поделился тем, какие сложности испытала «Пицца Синица» в 2022 году.
Ранее Atas.info писал о резком повышении цен на жилье в Новосибирске за последние четыре года.