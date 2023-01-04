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Новосибирская пиццерия «Пицца Синица» выходит на международный рынок

Сегодня, 07:36
Фото: Телеграм-канал "Алексей Яковлев и Пицца Синица"
Новосибирская пиццерия выходит на международный уровень.

Казахстанский филиал появится у новосибирской сети пиццерий

Генеральный директор новосибирской сети ресторанов «Пицца Синица» Алексей Яковлев сообщил о намерении открыть филиал в Казахстане.

«Я лично собираюсь ехать в Казахстан, исследовать рынок пиццы, рынок труда, прощупывать неведомый путь палочкой», — написал в телеграм-канале Алексей Яковлев. 

Континет.Сибирь уточнят, что в данный момент все торговые точки «Пицца Синица» находятся в России, из них семь непосредственно в Новосибирске. 

Также в телеграме генеральный директор компании поделился тем, какие сложности испытала «Пицца Синица» в 2022 году.

Ранее Atas.info писал о резком повышении цен на жилье в Новосибирске за последние четыре года.

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#Новосибирск#Пицца Синица#Казахстан#Пиццерия#Бизнес#Город
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