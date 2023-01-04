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Квартиры в Новосибирске стали вдвое дороже за последние четыре года

Сегодня, 07:11
Фото: 1MI
В Новосибирске резко растет цена на квартиры
С 2018 года цены на жилье в Новосибирске неуклонно повышались, однако в 2022 году темпы роста резко замедлились.

Новосибирское агентство «Квадротека» поделилось с изданием НГС данными по динамике роста цен за один квадратный метр жилья в столице Сибири. Так, 2018 году в новостройке он стоил 59,81 тысяч рублей. К 2022 цена увеличилась более чем в два раза — до 128,13 тысячи рублей за один кв. м.

Особенно резкий взлет расценок отмечался в 2020 году вместе с введением льготной ипотеки. Тогда цена жилья выросла на 22% за 12 месяцев. В 2021 году средняя стоимость квадратного метра в новостройке увеличилась еще на 31 процент.

Схожая тенденция касалась и вторичного рынка недвижимости. Так, за данный период можно выделить постепенный рост цены на 8-9% в 2019-2020 и резкий взлет на 21% в 2021. НГС уточняет, что в данный момент средняя стоимость одного кв. м «подержанной» жилплощади стоит в среднем 103,95 тысячи рублей, тогда как четыре года назад квадрат оценивался в 63,86 тысячи рублей.

Причиной разницы в цене первичного и вторичного жилья эксперты назвали льготную ипотеку.

«Вторичный рынок, в отличие от первичного, не поддерживается льготной ипотекой и специальными программами по субсидированию ставки от застройщиков, поэтому собственники ограничены в принятии решений о повышении цен», — цитируют «Циан» корреспонденты НГС.

2022 год оказался во многом особенным для рынка жилья в Новосибирске. Так, доля срочных продаж в этом году поставила трехлетний рекорд.

В октябре, ноябре и июле 2022 года около четырех процентов жилья в Новосибирске продавалось с пометкой «срочно». Для сравнения, мартовский показатель того же года составил 2,8%.

Несмотря на экстренное желание избавится от недвижимости, продавцы были готовы уступить лишь 5-9 процентов от изначальной стоимости.
«Но даже такой скидки достаточно для быстрого выхода на сделку, к тому же у покупателей есть возможность для торга уже в процессе предметных переговоров», — заметили в «Циан».

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