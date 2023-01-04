Квартиры в Новосибирске стали вдвое дороже за последние четыре года

Новосибирское агентство «Квадротека» поделилось с изданием НГС данными по динамике роста цен за один квадратный метр жилья в столице Сибири. Так, 2018 году в новостройке он стоил 59,81 тысяч рублей. К 2022 цена увеличилась более чем в два раза — до 128,13 тысячи рублей за один кв. м.



Особенно резкий взлет расценок отмечался в 2020 году вместе с введением льготной ипотеки. Тогда цена жилья выросла на 22% за 12 месяцев. В 2021 году средняя стоимость квадратного метра в новостройке увеличилась еще на 31 процент.