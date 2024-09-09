atas.info
ГлавноеВсе новости

Жилплощадь

Выбрать дату
2024
Пятиэтажную квартиру продают в Новосибирске за 135 млн — как она выглядит внутри
В Новосибирске выставлена на продажу квартира, за которую просят больше сотни миллионов, объявление выложено на бесплатном сайте.
9 сентября, 06:30
Небоскребы выше 150 метров могут появиться в Новосибирске
4 мая, 13:10
2023
Жить дружно: новосибирцам могут запретить посуточную аренду без разрешения соседей
13 ноября 2023, 10:49
Квартиры в Новосибирске стали вдвое дороже за последние четыре года
С 2018 года цены на жилье в Новосибирске неуклонно повышались, однако в 2022 году темпы роста резко замедлились.
4 января 2023, 07:11

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика