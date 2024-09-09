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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Квартира стоит десятки миллионов

Пятиэтажную квартиру продают в Новосибирске за 135 млн — как она выглядит внутри

9 сентября 2024, 06:30
Фото: Изображение Midjourney
Квартира стоит десятки миллионов

Квартиру с пятью этажами продают в Новосибирске за 135 млн рублей

В Новосибирске выставлена на продажу квартира, за которую просят больше сотни миллионов, объявление выложено на бесплатном сайте.

Квартира имеет площадь более 400 квадратов. Она расположена в центре города, рядом с приемной президента.

Внутри несколько комнат, гостиная, кабинет, прачечная, гардеробная, санузлы. Также в жилище есть лифт, который обеспечивает доступ к каждому этажу.

Владельцы сделали ремонт, поставили дорогую мебель из Италии, Франции. За элитную жилплощадь просят 135 млн рублей.

Фото: АВИТО

А вот в другом районе дачники страдают от подтопления после проливных дождей: к участкам они добираются с трудом.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Квартира#Жилплощадь
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