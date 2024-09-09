Пятиэтажную квартиру продают в Новосибирске за 135 млн — как она выглядит внутри

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Квартира имеет площадь более 400 квадратов. Она расположена в центре города, рядом с приемной президента.
Внутри несколько комнат, гостиная, кабинет, прачечная, гардеробная, санузлы. Также в жилище есть лифт, который обеспечивает доступ к каждому этажу.
Владельцы сделали ремонт, поставили дорогую мебель из Италии, Франции. За элитную жилплощадь просят 135 млн рублей.
А вот в другом районе дачники страдают от подтопления после проливных дождей: к участкам они добираются с трудом.