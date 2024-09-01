Соседская война из-за вони: жильцы требуют дезинфекцию квартиры с 67 кошками

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
У жителей дома долгое время не получалось решить проблему с соседкой, которая содержит 67 кошек в своей небольшой квартире на улице Высоцкого. Попытки разрешить конфликт мирным путем не увенчались успехом, и в результате они обратились в суд.
Владелица кошек избегала общения со соседями. Она страдает от злоупотребления алкоголем. Женщина живет вместе со старенькой матерью без кухни, мебели и душа. Их единственным источником дохода является пенсия матери, пишет КП-Новосибирск.
Новосибирцы обращались за помощью в Роспотребнадзор и администрацию района. Эксперты зафиксировали превышение содержания аммиака в воздухе на 1,2 раза. После проверки участковый указал, что в квартире находится 67 кошек. Хозяйка утверждает, что они ей нужны для работы.
В итоге соседи приняли решение обратиться в суд, требуя ликвидации нарушений в квартире и проведения дезинфекции. Они настаивают на том, чтобы кошек отправили в приют. С таким соседом уже боролись и другие новосибирцы.