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Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

В квартире жуткая вонь

Соседская война из-за вони: жильцы требуют дезинфекцию квартиры с 67 кошками

1 сентября 2024, 09:06
Фото: 1MI
В квартире жуткая вонь

Новосибирцы в суде ищут спасение от запаха из квартиры с 67 кошками

Жители дома в Новосибирске подали иск в суд на соседку, держащую 67 кошек в квартире, рассказали горожане.

У жителей дома долгое время не получалось решить проблему с соседкой, которая содержит 67 кошек в своей небольшой квартире на улице Высоцкого. Попытки разрешить конфликт мирным путем не увенчались успехом, и в результате они обратились в суд.

Владелица кошек избегала общения со соседями. Она страдает от злоупотребления алкоголем. Женщина живет вместе со старенькой матерью без кухни, мебели и душа. Их единственным источником дохода является пенсия матери, пишет КП-Новосибирск.

Новосибирцы обращались за помощью в Роспотребнадзор и администрацию района. Эксперты зафиксировали превышение содержания аммиака в воздухе на 1,2 раза. После проверки участковый указал, что в квартире находится 67 кошек. Хозяйка утверждает, что они ей нужны для работы.

В итоге соседи приняли решение обратиться в суд, требуя ликвидации нарушений в квартире и проведения дезинфекции. Они настаивают на том, чтобы кошек отправили в приют. С таким соседом уже боролись и другие новосибирцы.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Запах#Жалоба#Кошки
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