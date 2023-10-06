В квартире — помойка. Как новосибирцы выживают с тараканами и клопами от соседа

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
Новосибирцы пожаловались на одного из своих соседей, в чьей квартире, расположенной на улице Карамзина, дом №34, размножаются клопы и тараканы. В письменном обращении, которое было направлено в полицию, УК «Спас» и администрацию Центрального округа, жильцы выразили свое недовольство по этому поводу.
Дело в том, что сосед из проблемной квартиры, использует ее для складирования мусора, что становится источником проблем с насекомыми. Также в данной квартире проживают две кошки, которые справляют свою нужду где придется. В результате, комнаты буквально кишат тараканами.
По словам жильцов, проблема с распространением насекомых уже затрагивает весь подъезд и даже доходит до первого этажа. Жильцы других подъездов также сталкиваются с наличием клопов и тараканов в своих квартирах.