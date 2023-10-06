В квартире — помойка. Как новосибирцы выживают с тараканами и клопами от соседа

Новосибирцы страдают от тараканов соседа в доме на Карамзина

В Новосибирске жители дома на улице Карамзина обратились в полицию, УК «Спас» и администрацию Центрального округа с просьбой принять меры в отношении соседа, который не только распространяет клопов и тараканов в своей квартире, но и захламляет её пакетами с мусором.