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Тараканы бегают по дому

В квартире — помойка. Как новосибирцы выживают с тараканами и клопами от соседа

6 октября 2023, 03:35
Фото: 1MI
Тараканы бегают по дому

Новосибирцы страдают от тараканов соседа в доме на Карамзина

В Новосибирске жители дома на улице Карамзина обратились в полицию, УК «Спас» и администрацию Центрального округа с просьбой принять меры в отношении соседа, который не только распространяет клопов и тараканов в своей квартире, но и захламляет её пакетами с мусором.
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Новосибирцы пожаловались на одного из своих соседей, в чьей квартире, расположенной на улице Карамзина, дом №34, размножаются клопы и тараканы. В письменном обращении, которое было направлено в полицию, УК «Спас» и администрацию Центрального округа, жильцы выразили свое недовольство по этому поводу.

Дело в том, что сосед из проблемной квартиры, использует ее для складирования мусора, что становится источником проблем с насекомыми. Также в данной квартире проживают две кошки, которые справляют свою нужду где придется. В результате, комнаты буквально кишат тараканами.

По словам жильцов, проблема с распространением насекомых уже затрагивает весь подъезд и даже доходит до первого этажа. Жильцы других подъездов также сталкиваются с наличием клопов и тараканов в своих квартирах.

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#Общество#Новосибирск#Полиция#Насекомые#Тараканы#Эмилия Губарева#Жалоба
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