Мэрия дала время на дезинфекцию от тараканов квартиры, где живет инвалид

Напомним, что молодой человек-инвалид жил с матерью в очень плохих условиях. Женщина создала свалку в своей квартире, которая находится в муниципальном доме. Из-за этого по всему подъезду и квартире ползали тараканы. Соседи постоянно жаловались на грязь и беспорядок чиновникам, но получали только формальные ответы. Ситуация стала интересовать прокуратуру и следственный комитет после того, как она стала известна широкой публике благодаря видеозаписи, где были запечатлены ужасные условия проживания.