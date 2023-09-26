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Мужчина жил в ужасных условиях

Мэрия дала время на дезинфекцию от тараканов квартиры, где живет инвалид

26 сентября 2023, 05:57
Фото: ЧП-Новосибирск
Мужчина жил в ужасных условиях

В Новосибирске дали время на травлю тараканов в квартире, где живет инвалид

Мэрия Новосибирска отреагировала на ситуацию с инвалидом, проживающим в антисанитарной квартире: были приняты меры по организации обследования мужчины, оказанию ему социальной помощи, проведению уборки и дезинфекции помещения.

Уполномоченное лицо Октябрьского района Наталья Конышева, прокомментировала ситуацию, связанную с инвалидом, который проживает в квартире на улице Выборной. После широкой огласки в СМИ, инвалида обследовали.

Параллельно с этим вскоре будут оформлены документы для предоставления ему социальной поддержки. Также была проведена беседа с матерью инвалида о необходимости уборки и дезинфекции квартиры. Управляющая компания должна будет выполнить эти работы в ближайшее время. Специалисты администрации придут на следующей неделе для проверки чистоты помещения.

Напомним, что молодой человек-инвалид жил с матерью в очень плохих условиях. Женщина создала свалку в своей квартире, которая находится в муниципальном доме. Из-за этого по всему подъезду и квартире ползали тараканы. Соседи постоянно жаловались на грязь и беспорядок чиновникам, но получали только формальные ответы. Ситуация стала интересовать прокуратуру и следственный комитет после того, как она стала известна широкой публике благодаря видеозаписи, где были запечатлены ужасные условия проживания.

По словам соседей, его мать содержала в квартире 78 кошек и постоянно приносила разного рода мусор. Недавно животных забрали, однако парень продолжал жить среди грязи и насекомых.

Мать в Новосибирске держит сына-инвалида в грязной квартире с тараканами
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#Общество#Новосибирск#Мэрия#Насекомые#Эмилия Губарева#Инвалид
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