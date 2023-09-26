Мэрия дала время на дезинфекцию от тараканов квартиры, где живет инвалид

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Уполномоченное лицо Октябрьского района Наталья Конышева, прокомментировала ситуацию, связанную с инвалидом, который проживает в квартире на улице Выборной. После широкой огласки в СМИ, инвалида обследовали.
Параллельно с этим вскоре будут оформлены документы для предоставления ему социальной поддержки. Также была проведена беседа с матерью инвалида о необходимости уборки и дезинфекции квартиры. Управляющая компания должна будет выполнить эти работы в ближайшее время. Специалисты администрации придут на следующей неделе для проверки чистоты помещения.
Напомним, что молодой человек-инвалид жил с матерью в очень плохих условиях. Женщина создала свалку в своей квартире, которая находится в муниципальном доме. Из-за этого по всему подъезду и квартире ползали тараканы. Соседи постоянно жаловались на грязь и беспорядок чиновникам, но получали только формальные ответы. Ситуация стала интересовать прокуратуру и следственный комитет после того, как она стала известна широкой публике благодаря видеозаписи, где были запечатлены ужасные условия проживания.
По словам соседей, его мать содержала в квартире 78 кошек и постоянно приносила разного рода мусор. Недавно животных забрали, однако парень продолжал жить среди грязи и насекомых.