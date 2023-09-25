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Published Сегодня, 08:26

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Updated Сегодня, 08:28

В Новосибирске силовики проверили квартиру, где живет парень-инвалид с тараканами

В Новосибирске силовики проверили квартиру, где живет парень-инвалид с тараканами

25 сентября 2023, 08:26
Фото: Прокуратура НСО/Телеграм-канал
Прокуратура и СК РФ заинтересовались парнем-инвалидом, проживающим с матерью в антисанитарных условиях в Новосибирске. Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки.

Напомним, на днях в соцсетях появилось жуткое видео из грязной квартиры в Октябрьском районе, в которой проживает женщина с сыном-инвалидом. Парня кусают мошки и тараканы, а администрация района закрывает на это глаза.

Мать в Новосибирске держит сына-инвалида в грязной квартире с тараканами
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Следком Новосибирской области проводит проверку. Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки.

Также в квартире побывали прокуроры. Они проведут проверку, направленную на восстановление прав инвалида. Надзорным ведомством будет дана оценка работе органов социального обслуживания населения и администрации района.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Проверка#Тараканы#Инвалид
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