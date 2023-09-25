В Новосибирске силовики проверили квартиру, где живет парень-инвалид с тараканами

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Напомним, на днях в соцсетях появилось жуткое видео из грязной квартиры в Октябрьском районе, в которой проживает женщина с сыном-инвалидом. Парня кусают мошки и тараканы, а администрация района закрывает на это глаза.
Следком Новосибирской области проводит проверку. Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки.
Также в квартире побывали прокуроры. Они проведут проверку, направленную на восстановление прав инвалида. Надзорным ведомством будет дана оценка работе органов социального обслуживания населения и администрации района.