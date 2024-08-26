Роскошный Bentley продают за 77 млн — простому работяге придется зарабатывать 95 лет

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Bentley Mulsanne отдают за 77 млн рублей. Люксовая иномарка выпущена четыре года назад. Наездили на ней 23 тысячи километров.
По данным продавца, таких машин во всем мире лишь пять. Содержать автомобиль ежемесячно обойдется примерно в 6 тысяч рублей, а в год — 78 тысяч. Транспортный налог составляет 69 тысяч.
Средняя зарплата в столице Сибири — 67 тысяч рублей. Чтобы обычный работяга смог себе позволить купить такую машину, ему придется работать 95 лет.
Автосалон продал покупательнице ржавый автомобиль, на котором невозможно ездить. Купила сибирячка его в кредит.