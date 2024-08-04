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Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Автохлам убрали

От автохлама очистили улицы Новосибирска

4 августа 2024, 04:43
Фото: 1MI
Автохлам убрали

Десятки брошенных автомобилей убрали с улиц Новосибирска

Улицы Новосибирска очистили от брошенных автовладельцами машин, сообщили в мэрии.

В 2024 году администрация города избавлялась от бесхозных машин, которые портят облик Новосибирска.

Для этого нужно было найти собственников, переговорить с ними и только тогда добиться, чтобы авто убрали. Больше всего таких транспортных средств стояло в Ленинском районе (25).

В Октябрьском районе нашли 16 брошенных машин, но установить владельцев всех, пока не удалось, пишет РБК Новосибирск. Столько же т/с нашли в Кировском районе. В Центральном их было 15, в Калининском 14, в Дзержинском 13, в Первомайском 10.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Машина#Мэрия#Автомобиль
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