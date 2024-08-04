От автохлама очистили улицы Новосибирска

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 05:10
В 2024 году администрация города избавлялась от бесхозных машин, которые портят облик Новосибирска.
Для этого нужно было найти собственников, переговорить с ними и только тогда добиться, чтобы авто убрали. Больше всего таких транспортных средств стояло в Ленинском районе (25).
В Октябрьском районе нашли 16 брошенных машин, но установить владельцев всех, пока не удалось, пишет РБК Новосибирск. Столько же т/с нашли в Кировском районе. В Центральном их было 15, в Калининском 14, в Дзержинском 13, в Первомайском 10.