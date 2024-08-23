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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Щенок стоит дорого

Редкого щенка японской породы продают в Новосибирске за 250 тысяч

23 августа 2024, 07:19
Фото: Авито
Щенок стоит дорого
В Новосибирске на продажу выставлена собачка редчайшей породы, объявление опубликовано на одном из сайтов.

Щенок имеет породу «мамесиба». Сейчас она редкая в мире. Огромную популярность такие четвероногие заполучили в Японии. В России же таких щенков на рынке найти настоящая удача.

Сейчас щеночку год. У него есть все документы, собака числится в японской ассоциации. У мальчика кремовый окрас шерсти, высотой он вырастет до 38 сантиметров.

Стоимость такой собаки — 250 тысяч рублей. Продавец готов помогать покупателю первое время в нюансах содержания питомца.

За некоторых животных просят и по 300 тысяч — мы нашли самых дорогих.

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