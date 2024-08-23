Редкого щенка японской породы продают в Новосибирске за 250 тысяч

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Щенок имеет породу «мамесиба». Сейчас она редкая в мире. Огромную популярность такие четвероногие заполучили в Японии. В России же таких щенков на рынке найти настоящая удача.
Сейчас щеночку год. У него есть все документы, собака числится в японской ассоциации. У мальчика кремовый окрас шерсти, высотой он вырастет до 38 сантиметров.
Стоимость такой собаки — 250 тысяч рублей. Продавец готов помогать покупателю первое время в нюансах содержания питомца.
За некоторых животных просят и по 300 тысяч — мы нашли самых дорогих.