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Published Сегодня, 06:09

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Updated Сегодня, 06:11

Собака ищет хозяина

Престарелая мать умершего «моржа» из Новосибирска ищет хозяев его собаке

26 июля 2024, 06:09
Фото: 1MI
Собака ищет хозяина
После смерти «моржа» в Новосибирске ищут новых владельцев его взрослому псу, о чем рассказали неравнодушные сибиряки в соцсетях.

В соцсетях распространяют информацию о поиске хозяев для пса Виталия Панасюка. Известного «моржа» похоронили 11 июля в Академгородке. Он был знаменит своим образом жизни: спортсмен плавал зимой в ледяной воде. Как говорят источники, у него остановилось сердце. Ему было 54 года.

Виталия похоронила мать. Женщине 85 лет. Она не может ухаживать за собакой, в которой души не чаял и любил ее сын. Пса он назвал Тузик. Порода у животного — неаполитанский мастиф. Четвероногому другу уже шесть лет. Сейчас ему ищут новых хозяев.

«Умер мой сынок Виталя. У него осталась собака. Возьмите, пожалуйста, в добрые руки! Виталя очень любил Тузика. Спали вместе на одном диване», — горестно просит мать спортсмена Панасюка.
Фото: «У нас на Шлюзе»
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Животные#Смерть#Собака
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