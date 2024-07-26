Престарелая мать умершего «моржа» из Новосибирска ищет хозяев его собаке

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В соцсетях распространяют информацию о поиске хозяев для пса Виталия Панасюка. Известного «моржа» похоронили 11 июля в Академгородке. Он был знаменит своим образом жизни: спортсмен плавал зимой в ледяной воде. Как говорят источники, у него остановилось сердце. Ему было 54 года.
Виталия похоронила мать. Женщине 85 лет. Она не может ухаживать за собакой, в которой души не чаял и любил ее сын. Пса он назвал Тузик. Порода у животного — неаполитанский мастиф. Четвероногому другу уже шесть лет. Сейчас ему ищут новых хозяев.
«Умер мой сынок Виталя. У него осталась собака. Возьмите, пожалуйста, в добрые руки! Виталя очень любил Тузика. Спали вместе на одном диване», — горестно просит мать спортсмена Панасюка.