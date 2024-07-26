Престарелая мать умершего «моржа» из Новосибирска ищет хозяев его собаке

Виталия похоронила мать. Женщине 85 лет. Она не может ухаживать за собакой, в которой души не чаял и любил ее сын. Пса он назвал Тузик. Порода у животного — неаполитанский мастиф. Четвероногому другу уже шесть лет. Сейчас ему ищут новых хозяев.