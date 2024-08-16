Собачку с маленькой девочкой едва не разорвала овчарка под Новосибирском

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Все случилось в СНТ «Рябина», что в селе Ленинское. Девочка, примерно до 5 лет, выгуливала на поводке маленькую собачку. Внезапно к ним подбежала огромная овчарка и набросилась на животное поменьше. Она терзала собаку как могла, а в этот момент девочка делала все возможное, чтобы спасти своего любимца.
В один момент агрессивный пес повалил на землю и ребенка, но она храбро встала и продолжила отстаивать подопечного. Она плакала, падала, теряла обувь, звала на помощь и в один момент, через полторы минуты, ад закончился и овчарка убежала. На помощь уже подоспели очевидцы. Как себя чувствует девочка, которая явно получила моральную травму от испуга, неизвестно. Что сейчас творится с пострадавшим псом, очевидцы не рассказывают. В полицию никто не обращался, но информацию там проверят.
Новосибирцы в комментариях уважают поступок ребенка и хвалят ее за отвагу:
«Девочка — молодец! Не бросила своего пёсика!»;
«Шок!!! Ужас!!! А девочка, я поражаюсь, на сколько храбрая, не оставила же свою собаку, до последнего держала её… восстановиться сил эмоционально девочке, это для детской психики очень нехорошо, для взрослой то плохо, а тут ребенок. И собачке сил восстановиться. А родителям не отпускайте ребенка с собакой»;
«Девочка молодец, храбрая очень, не бросила любимую собаку»;
«Отважная девочка, не отпускает друга своего. Здоровья».
Год назад в Новосибирске погибла собака-поводырь от удара током в троллейбусе: сейчас дело закрыли и виновных не нашли.