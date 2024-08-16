Собачку с маленькой девочкой едва не разорвала овчарка под Новосибирском

В один момент агрессивный пес повалил на землю и ребенка, но она храбро встала и продолжила отстаивать подопечного. Она плакала, падала, теряла обувь, звала на помощь и в один момент, через полторы минуты, ад закончился и овчарка убежала. На помощь уже подоспели очевидцы. Как себя чувствует девочка, которая явно получила моральную травму от испуга, неизвестно. Что сейчас творится с пострадавшим псом, очевидцы не рассказывают. В полицию никто не обращался, но информацию там проверят.