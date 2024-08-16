Дело о гибели собаки-поводыря от тока в новосибирском троллейбусе закрыл СК

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Инцидент произошел год назад, когда слепая Ирина Бурмистрова хотела зайти в троллейбус вместе с собакой-поводырем. Пса звали Вайт. Когда он заходил в общественный транспорт, его ударило током. От удара животное погибло. В ветеринарной клинике спасти его не удалось.
Тогда женщина осталась без верного друга. Расследование длилось год, но виновные так и не были найдены, пишет КП-Новосибирск. Следственный комитет дело закрыл. Также хозяйка добивается компенсацию за гибель пса, но тут решение еще не принято.
Единственное, что беспокоит Ирину, это то, что такая ситуация снова может произойти. Сейчас у нее новая собака по кличке Олдин. Больше не троллейбусах она не ездит, а идет пешком.