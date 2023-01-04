В Новосибирске спасатели МАСС вытащили женщину из покорёженной машины

Авария произошла третьего января на Бердском шоссе. Женщина 1991 года рождена не справилась с управлением и врезалась в столб боковой частью машины. В результате столкновения водитель оказалась зажата в салоне автомобиля.
Первая информация об инциденте была опубликована в VK- сообществе “Спасатели МАСС (16+) “.
“Прибывшие спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали женщину из смятого салона и передали бригаде врачей скорой помощи”, - говорится в сообщении.
Также спасатели уточняют, что между поступлением вызова и окончанием работ прошло чуть более двадцати минут.
Ранее Atas.info сообщал о страшной аварии в Тогучинском районе Новосибирской области.