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В Новосибирске спасатели МАСС вытащили женщину из покорёженной машины

Сегодня, 06:17
Фото: ВК-сообщество " Спасатели МАСС (16+)"
В Новосибирске спасатели вытащили женщину из смятого автомобиля
В Новосибирске сотрудники МАСС успешно деблокировали водителя «Toyota Corona Premio», застрявшего в смятой машине.

Авария произошла третьего января на Бердском шоссе. Женщина 1991 года рождена не справилась с управлением и врезалась в столб боковой частью машины. В результате столкновения водитель оказалась зажата в салоне автомобиля. 

Первая информация об инциденте была опубликована в VK- сообществе “Спасатели МАСС (16+) “.  

“Прибывшие спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали женщину из смятого салона и передали бригаде врачей скорой помощи”, - говорится в сообщении. 

Также спасатели уточняют, что между поступлением вызова и окончанием работ прошло чуть более двадцати минут. 

Ранее Atas.info сообщал о страшной аварии в Тогучинском районе Новосибирской области. 

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#ДТП#МАСС#Деблокировали#Происшествия
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