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Ледяной гроб и череп из снега перед входом в Музей смерти - порадовать и удивить

Сегодня, 05:00
Фото: Группа Vk Музей мировой погребальной культуры / Музей смерти
Мопс из снега и ледяной гроб встречают новосибирцев у входа в Музей смерти

Снежный череп и ледяной гроб соорудили у входа в Музей смерти в Новосибирске

Как сообщили сотрудники Музея смерти, фигуры из снега и льда сделаны, чтобы привлечь внимание и удивить новосибирцев и гостей города. "Музей проводит экскурсии на каникулах и тематические снежные фигуры сразу создают нужное настроение," - сообщили сотрудники музея.

Снежные фигуры - ледяной гроб, мопс, сердце и череп с цветами выстроились у входа в Музей смерти в Новосибирске. Возглавляет необычную группу снежная королева на троне, которая оказалась среди фигур неспроста: «Фигуры сделаны для создания особого настроения уже на входе. Мы работаем все каникулы, 5 и 6 января будем проводить тематические экскурсии «Чертоги Вечности: победа света над тьмой. От Снежной Королевы до Морены», - сообщили сотрудники музея. Посетителей ждут дважды в день - во время экскурсий для них проведут аналогии смерти и известных зимних сказочных персонажей.

#Ольга Храмушкина#Город#Новый год#Новосибирск#Новосибирская область#Крематорий#Снежные фигуры#Экскурсии
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