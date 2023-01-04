Снежные фигуры - ледяной гроб, мопс, сердце и череп с цветами выстроились у входа в Музей смерти в Новосибирске. Возглавляет необычную группу снежная королева на троне, которая оказалась среди фигур неспроста: «Фигуры сделаны для создания особого настроения уже на входе. Мы работаем все каникулы, 5 и 6 января будем проводить тематические экскурсии «Чертоги Вечности: победа света над тьмой. От Снежной Королевы до Морены», - сообщили сотрудники музея. Посетителей ждут дважды в день - во время экскурсий для них проведут аналогии смерти и известных зимних сказочных персонажей.