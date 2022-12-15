В Новосибирске кардиохирурги удалили из сердца «камень»

Пациент был госпитализирован в медицинский центр для плановой операции на артериях нижних конечностей. При обследовании выяснилось, что у него почти половину сердца заполняло твердое образование, которое в любой момент могло повредить сердечную мышцу с самым неблагоприятным исходом.

Сложнейшая операция прошла успешно. Сейчас пациент находится в отделении реабилитации. Позднее ему сделают плановую сосудистую операцию на артериях нижних конечностей.