В Новосибирске кардиохирурги удалили из сердца «камень»

Пациент был госпитализирован в медицинский центр для плановой операции на артериях нижних конечностей. При обследовании выяснилось, что у него почти половину сердца заполняло твердое образование, которое в любой момент могло повредить сердечную мышцу с самым неблагоприятным исходом.
Сложнейшая операция прошла успешно. Сейчас пациент находится в отделении реабилитации. Позднее ему сделают плановую сосудистую операцию на артериях нижних конечностей.
"Образование каменистой плотности размером с куриное яйцо располагалось в передней стенке левого желудочка после перенесенного ранее инфаркта миокарда. Объем аневризмы создавал жизнеугрожающее состояние, которое требовало срочного вмешательства", - цитирует «Интерфакс» сообщение НМИЦ им. Мешалкина.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске сделали уникальную операцию 16-летней «хрустальной» девушке Людмиле Жугаревой. Им пришлось проделать поистине ювелирную работу, чтобы не осложнить состояние сибирячки.