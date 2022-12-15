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В Новосибирске кардиохирурги удалили из сердца «камень»

Сегодня, 09:20
Фото: 1MI
Уникальную операцию сделали кардиохирурги НМИЦ им. Мешалкина

Новосибирские хирурги спасли больного с «камнем» в сердце

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е. Н. Мешалкина извлекли из сердца пациента кальцинированную аневризму размером с куриное яйцо.

Пациент был госпитализирован в медицинский центр для плановой операции на артериях нижних конечностей. При обследовании выяснилось, что у него почти половину сердца заполняло твердое образование, которое в любой момент могло повредить сердечную мышцу с самым неблагоприятным исходом.
Сложнейшая операция прошла успешно. Сейчас пациент находится в отделении реабилитации. Позднее ему сделают плановую сосудистую операцию на артериях нижних конечностей.

"Образование каменистой плотности размером с куриное яйцо располагалось в передней стенке левого желудочка после перенесенного ранее инфаркта миокарда. Объем аневризмы создавал жизнеугрожающее состояние, которое требовало срочного вмешательства", - цитирует «Интерфакс» сообщение НМИЦ им. Мешалкина.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске сделали уникальную операцию 16-летней «хрустальной» девушке Людмиле Жугаревой. Им пришлось проделать поистине ювелирную работу, чтобы не осложнить состояние сибирячки.

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#Общество#Новосибирск#Сердце#Хирурги#Операция
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