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Как отличить свиной грипп от COVID-19: главные симптомы назвала врач из Новосибирска

Сегодня, 08:28
Фото: 1MI
Как отличить свиной грипп от коронавируса, рассказала врач из Новосибирска
Все острые инфекционные заболевания имеют схожие симптомы, но все же отличить свиной грипп от COVID-19 возможно. Есть разница в инкубационном периоде и методах лечения, рассказала Atas.info главный врач сети клиник «1+1» в Новосибирске Татьяна Овсянникова.
«Оба заболевания сопровождаются повышенной температурой тела до 37,5 градусов, першением в горле и кашлем. В некоторых случаях наблюдается головная боль, диарея, тошнота и спазм мышц. Но при этом точных признаков, по которым можно отличить свиной грипп от коронавируса, нет», - рассказала Овсянникова.

Она только отметила, что при гриппе симптомы возникают внезапно. Наступают общая интоксикация, мышечные боли, а насморк и кашель мучают пациентов достаточно длительное время. Специфично для гриппа – всегда повышенная температура и минимум симптомов.

«Сейчас коронавирус большинство переносит в легкой форме, ощущения, как при ОРВИ. Тяжелые пациенты жалуются на отдышку, кашель с болями в грудной клетке, а повышенная температура тела у них может сохраняться более 5 дней. Грипп имеет короткий инкубационный период – до 7 дней, а ковид – до 14 дней. Дать точный ответ позволит только ПЦР-тест. От правильно поставленного диагноза зависит выздоровление пациента, ведь методы лечения свиного гриппа от COVID-19 разные», - пояснила врач.

По словам Татьяны Овсянниковой, порядок лечения этих заболеваний может установить только врач. Новосибирцы могут только соблюдать меры профилактики: мыть руки, носить маски, проветривать помещения, обрабатывать антисептиками бытовую технику и даже смартфоны.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Грипп#ОРВИ#Врач#Алина Шефер
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