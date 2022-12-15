Как отличить свиной грипп от COVID-19: главные симптомы назвала врач из Новосибирска

«Оба заболевания сопровождаются повышенной температурой тела до 37,5 градусов, першением в горле и кашлем. В некоторых случаях наблюдается головная боль, диарея, тошнота и спазм мышц. Но при этом точных признаков, по которым можно отличить свиной грипп от коронавируса, нет», - рассказала Овсянникова.
Она только отметила, что при гриппе симптомы возникают внезапно. Наступают общая интоксикация, мышечные боли, а насморк и кашель мучают пациентов достаточно длительное время. Специфично для гриппа – всегда повышенная температура и минимум симптомов.
«Сейчас коронавирус большинство переносит в легкой форме, ощущения, как при ОРВИ. Тяжелые пациенты жалуются на отдышку, кашель с болями в грудной клетке, а повышенная температура тела у них может сохраняться более 5 дней. Грипп имеет короткий инкубационный период – до 7 дней, а ковид – до 14 дней. Дать точный ответ позволит только ПЦР-тест. От правильно поставленного диагноза зависит выздоровление пациента, ведь методы лечения свиного гриппа от COVID-19 разные», - пояснила врач.
По словам Татьяны Овсянниковой, порядок лечения этих заболеваний может установить только врач. Новосибирцы могут только соблюдать меры профилактики: мыть руки, носить маски, проветривать помещения, обрабатывать антисептиками бытовую технику и даже смартфоны.