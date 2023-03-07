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Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

В Бердске вор попытался обманом уговорить приставов списать долги

7 марта 2023, 04:34
Фото: 1MI
Житель Бердска пытался обмануть приставов
Осуждённый за кражу 42-летний житель Бердска потребовал от приставов списание долгов. Мужчина заявил, что должник не он, а его «двойник» - полный тезка.

Новосибирец пришел в отделение УФССП города Бердска и попросил списать ему долг. Речь о сумме причиненного ущерба в размере 53 000 рублей от кражи, которую он совершил. Помимо этого, с его зарплаты должны были удерживать 10% в пользу государства.

«С его счетов, на которые наложили арест, удержали всего 440 рублей. Когда он это увидел, пришел в отделение и заявил, что списание произошло по ошибке. Якобы он однофамилец должника. Мужчина потребовал снять все ограничения с него и списать долг», - рассказала пристав исполнитель Виктория Трифанова.

Сотрудники попросили сибиряка предоставить документы, чтобы разобраться в ситуации, но у него их с собой не было. А пока он отлучился домой, исполнитель запросила сведения о должнике в ГУФСИН.

Оказалось, мужчина по освобождению из колонии не вышел на работу и его объявили в розыск. Встречать его приехали в отделение приставов правоохранители. Они вручили хитрецу направление для трудоустройства.

#Алина Шефер#Долги#Вор#Приставы#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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