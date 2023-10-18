В Тогучине суд оправдал бизнесмена, на участке которого травмировался вор

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Инцидент произошел 21 июля 2021 года. Вор по имени Даниил* (имя изменено) залез на участок Михаила Сайферта, чтобы разжиться цветным металлом. Позарившись на швеллеры, мужчина начал выбивать кувалдой металлический столб-опору. Однако жулик не учел особенностей несущих конструкций, поэтому повредил потолочные плиты.
Одна из плит рухнула Даниилу на ногу. Прибежавшие на крики соседи вызвали «Скорую», которая и отвезла пострадавшего в больницу. К сожалению, воришке пришлось ампутировать ступню. После этого Михаила обвинили в причинении травмы совершенно незнакомому ему мужчине.
«Даниил сам говорил судье, что я не виноват и столб повредил он. Я пытался подать встречный иск на компенсацию ущерба — 612 тысяч рублей -, но его не приняли», — рассказал Михаил Сайферт «КП-Новосибирск».
Первый мировой суд встал на сторону тогучинского предпринимателя, но прокуроры подали встречный иск. Сотрудники надзорного органа даже потребовали провести экспертизу давно снесенного здания. Но владельцу участка все же удалось добиться своего.
«Прокуратура отказалась от всех обвинений по реабилитирующим обстоятельствам. Могу даже потребовать компенсацию, если захочу. Мне столько нервов потрепали», — заявляет Михаил.