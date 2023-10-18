В Тогучине суд оправдал бизнесмена, на участке которого травмировался вор

Одна из плит рухнула Даниилу на ногу. Прибежавшие на крики соседи вызвали «Скорую», которая и отвезла пострадавшего в больницу. К сожалению, воришке пришлось ампутировать ступню. После этого Михаила обвинили в причинении травмы совершенно незнакомому ему мужчине.