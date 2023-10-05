Кемеровский вор украл сумку в Толмачево и сбежал домой

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
«В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение от 32-летнего пассажира о том, что у него пропал багаж, в котором находились личные вещи общей стоимостью 20 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе ЛО МВД России по Сибирскому федеральному округу.
В ходе расследования полицейские установили личность неоднократно судимого жителя Кемеровской области. Мужчина прилетел в Новосибирск из Хабаровска, чтобы вернуться домой. В итоге его сняли на станции Белово и отправили в отделение.
На допросе воришка рассказал, что увидел на багажной ленте черную сумку и не удержался от соблазна. Теперь ему предстоит ответить за содеянное.