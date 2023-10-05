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Гость из Кемерово позарился на чужой багаж

Кемеровский вор украл сумку в Толмачево и сбежал домой

5 октября 2023, 08:24
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Гость из Кемерово позарился на чужой багаж

Вор из Кемерово украл сумку у пассажира в новосибирском аэропорту Толмачево

В Новосибирской области транспортные полицейские задержали вора. Он подозревается в краже сумки у пассажира в аэропорту Толмачево.
«В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение от 32-летнего пассажира о том, что у него пропал багаж, в котором находились личные вещи общей стоимостью 20 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе ЛО МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В ходе расследования полицейские установили личность неоднократно судимого жителя Кемеровской области. Мужчина прилетел в Новосибирск из Хабаровска, чтобы вернуться домой. В итоге его сняли на станции Белово и отправили в отделение.

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На допросе воришка рассказал, что увидел на багажной ленте черную сумку и не удержался от соблазна. Теперь ему предстоит ответить за содеянное.

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