Подростков из банды «Ашановские» будут судить за вымогательство в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Трех подростков из Новосибирска будут судить за то, что они вымогали деньги у своих сверстников.
Прокуратура региона сообщает, что с января по февраль текущего года они угрожали побить других ребят и требовали от них деньги на территории ТЦ. Помимо этого, подозреваемые также ставили своих жертв «на счетчик».
Один из пострадавших был избит бандой подростков. Оперировала эта группировка в ТЦ «Голден Парк» на правом берегу города.