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"Ашановские" били сверстников

Подростков из банды «Ашановские» будут судить за вымогательство в Новосибирске

17 октября 2023, 03:40
Фото: 1MI
"Ашановские" били сверстников
В Новосибирске будут судить членов банды «Ашановские», которые обвиняются в вымогательстве и избиении сверстников на территории ТЦ «Голден Парк».

Трех подростков из Новосибирска будут судить за то, что они вымогали деньги у своих сверстников.

Прокуратура региона сообщает, что с января по февраль текущего года они угрожали побить других ребят и требовали от них деньги на территории ТЦ. Помимо этого, подозреваемые также ставили своих жертв «на счетчик».

Один из пострадавших был избит бандой подростков. Оперировала эта группировка в ТЦ «Голден Парк» на правом берегу города.

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#Общество#Новосибирск#Суд#Подростки#Эмилия Губарева#Угрозы#Вымогательство#Банда#Ашановские
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