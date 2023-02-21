С 2017 года в Новосибирске орудует группировка «Ашановские». Ее участники – школьники и молодые парни, а такое название банда получила из-за постоянного нахождения в ТРЦ у магазина «Ашан». Юные «бандиты» пугают младшеклассников и вымогают у них деньги. Ходят они только группами, бьют только толпой. С собой у членов группы оружие – ножи, пистолеты, передает НГС. В полиции уже начали проверку этой банды, а вся информация о них составлена по слухам.