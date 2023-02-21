Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Широкая огласка инцидента помогла 12-летней девочке получить заветный гаджет. Подросток выиграла iPhone 11 Pro Max в автомате за 25 рублей. Однако радость была недолгой – коробка оказалась пустая. Дозвониться до владельца точки не удалось и тогда мать с дочкой были намерены наказать обманщика. Однако после скандала бизнесмен связался с девочкой сам и вручил Айфон.
С 2017 года в Новосибирске орудует группировка «Ашановские». Ее участники – школьники и молодые парни, а такое название банда получила из-за постоянного нахождения в ТРЦ у магазина «Ашан». Юные «бандиты» пугают младшеклассников и вымогают у них деньги. Ходят они только группами, бьют только толпой. С собой у членов группы оружие – ножи, пистолеты, передает НГС. В полиции уже начали проверку этой банды, а вся информация о них составлена по слухам.
Пожар произошел на правой стойке пилона четвертого строящегося моста – там вспыхнула временная конструкция опалубки. Площадь возгорания – 15 квадратных метров. Огонь устранили оперативно, а всех сотрудников эвакуировали. Пострадавших нет. По предварительной версии, возгорание произошло от дизельной тепловой пушки. В ГК «ВИС» объяснили, что пожар не отразится на сроках сдачи четвертого моста, который еще строится в Новосибирске.