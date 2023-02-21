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Posted Сегодня, 17:12

Published Сегодня, 17:12

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

Новосибирск сегодня. Обманутая девочка и IPhone, банда «Ашановские», горящий 4 мост

21 февраля 2023, 17:12
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Самое интересное за день 21 февраля
Вторник, 21 февраля в Новосибирске: девочка получила заветный IPhone 11 после громкого скандала с пустой коробкой; названа история создания ОПГ банды малолеток, которые пугают детей и вымогают у них деньги; загорелся строящийся четвертый мост. Самые интересные новости по версии Atas.info.

Девочке отдали выигранный IPhone 11 после громкого скандала с пустой коробкой

В Новосибирске девочке отдали выигранный IPhone 11 после скандала с пустой коробкой
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Широкая огласка инцидента помогла 12-летней девочке получить заветный гаджет. Подросток выиграла iPhone 11 Pro Max в автомате за 25 рублей. Однако радость была недолгой – коробка оказалась пустая. Дозвониться до владельца точки не удалось и тогда мать с дочкой были намерены наказать обманщика. Однако после скандала бизнесмен связался с девочкой сам и вручил Айфон.

ОПГ банда малолеток «Ашановские» держат в страхе весь Калининский район. Они следуют воровским понятиям и запугивают школьников

Воровские понятия, угрозы: стало известно, как появилась банда ОПГ «Ашановские»
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С 2017 года в Новосибирске орудует группировка «Ашановские». Ее участники – школьники и молодые парни, а такое название банда получила из-за постоянного нахождения в ТРЦ у магазина «Ашан». Юные «бандиты» пугают младшеклассников и вымогают у них деньги. Ходят они только группами, бьют только толпой. С собой у членов группы оружие – ножи, пистолеты, передает НГС. В полиции уже начали проверку этой банды, а вся информация о них составлена по слухам.

В Новосибирске загорелся четвертый мост на высоте 106 метров. Повлияет ли это на сроки сдачи объекта

В ГК «ВИС» объяснили, что пожар не отразится на сроках сдачи четвертого моста
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Пожар произошел на правой стойке пилона четвертого строящегося моста – там вспыхнула временная конструкция опалубки. Площадь возгорания – 15 квадратных метров. Огонь устранили оперативно, а всех сотрудников эвакуировали. Пострадавших нет. По предварительной версии, возгорание произошло от дизельной тепловой пушки. В ГК «ВИС» объяснили, что пожар не отразится на сроках сдачи четвертого моста, который еще строится в Новосибирске.

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