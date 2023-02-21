В ГК «ВИС» объяснили, что пожар не отразится на сроках сдачи четвертого моста

Posted Сегодня, 01:48
Published Сегодня, 01:48
Modified Сегодня, 01:50
Updated Сегодня, 01:50
Вечером 20 февраля на правой стойке пилона четвертого строящегося моста вспыхнула временная конструкция опалубки. Площадь возгорания – 15 квадратов.
Огонь устранили за полчаса. Всех сотрудников с места происшествия эвакуировали. Все обошлось без пострадавших.
В Группе «ВИС» уже начали внутреннюю проверку возгорания. По оценки компании, сумма материального ущерба минимальна, а само ЧП не повлияет на сроки сдачи моста.
Восстановят опалубку и продолжат работы уже с сегодняшнего дня. По первой версии, возгорание произошло от дизельной тепловой пушки.
Читайте также невероятную историю спасения людей из горящего общежития. В числе спасенных - младенцы.