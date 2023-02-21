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В ГК «ВИС» объяснили, что пожар не отразится на сроках сдачи четвертого моста

21 февраля 2023, 01:48
Фото: vis-group.ru
Последствия пожара устранят сегодня
Пожар на пилоне строящегося моста в Новосибирске ликвидировали специалисты МЧС и ГК «ВИС». В пресс-службе концессионера объяснили, что ЧП никак не повлияет на сроки реализации проекта.

Вечером 20 февраля на правой стойке пилона четвертого строящегося моста вспыхнула временная конструкция опалубки. Площадь возгорания – 15 квадратов.

Названы подробности пожара на четвертом мосту в Новосибирске
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Огонь устранили за полчаса. Всех сотрудников с места происшествия эвакуировали. Все обошлось без пострадавших.

В Группе «ВИС» уже начали внутреннюю проверку возгорания. По оценки компании, сумма материального ущерба минимальна, а само ЧП не повлияет на сроки сдачи моста.

Восстановят опалубку и продолжат работы уже с сегодняшнего дня. По первой версии, возгорание произошло от дизельной тепловой пушки.

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#Эмилия Губарева#Пожар#Четвертый мост#Происшествия#Город#ВИС#МЧС#Новосибирск
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Названы подробности пожара на четвертом мосту в Новосибирске
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