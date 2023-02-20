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Posted Сегодня, 04:14

Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:16

Updated Сегодня, 04:16

В Новосибирской области из горящего общежития спасли жильцов, младенцев и кошку

20 февраля 2023, 04:14
Фото: ГУ МВД по НСО
В пожаре спасли 6 человек, включая младенцев
В Куйбышеве в общежитии произошел пожар, из которого спасли 6 человек. В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, как это было.

Инцидент случился в городе Куйбышеве. Подробности известны со стороны полицейских, которые помогали вытаскивать людей из задымленных квартир.

Сержанты полиции (ППС) Владимир Клименок и Фаниль Рафиков услышали о пожаре и выехали на место. Они помогли эвакуировать из горящего дома шестерых человек, в числе которых двое грудных детей.

В одной квартире на первом этаже доносились крики о помощи. На окнах были решетки, а в помещении дым. Правоохранители сняли их и помогли выйти пенсионерке, на руках которой был 10-месячная правнучка.

Придя в себя, пожилая женщина вспомнила, что в ее квартире остался домашний питомец – кошка Кузька. Полицейские побежал животному на помощь и тоже вытащил на улицу.

Также из общежития эвакуировали четырех человек, в том числе 6-месячного младенца.

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Напомним, что ранее под Новосибирском в пожаре погибла 40-летняя женщина. 

#Эмилия Губарева#Дети#Дом#Пожар#Происшествия#Город#Общество#Новосибирская область
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