В Новосибирской области из горящего общежития спасли жильцов, младенцев и кошку

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Инцидент случился в городе Куйбышеве. Подробности известны со стороны полицейских, которые помогали вытаскивать людей из задымленных квартир.
Сержанты полиции (ППС) Владимир Клименок и Фаниль Рафиков услышали о пожаре и выехали на место. Они помогли эвакуировать из горящего дома шестерых человек, в числе которых двое грудных детей.
В одной квартире на первом этаже доносились крики о помощи. На окнах были решетки, а в помещении дым. Правоохранители сняли их и помогли выйти пенсионерке, на руках которой был 10-месячная правнучка.
Придя в себя, пожилая женщина вспомнила, что в ее квартире остался домашний питомец – кошка Кузька. Полицейские побежал животному на помощь и тоже вытащил на улицу.
Также из общежития эвакуировали четырех человек, в том числе 6-месячного младенца.
Напомним, что ранее под Новосибирском в пожаре погибла 40-летняя женщина.