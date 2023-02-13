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Published Сегодня, 05:34

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Пожар в Барабинске: 20-летний парень отравился угарным газом, женщина погибла

13 февраля 2023, 05:34
Фото: 1MI
Пожар произошел в 4 утра

Под Новосибирском в пожаре погибла 40-летняя женщина

В Барабинске Новосибирской области на прошлой неделе произошел пожар, в котором погибла женщина, подробности рассказали в ГУ МЧС по региону.

По данным МЧС, пожар случился 7 февраля в Барабинске. В ту ночь на улице переулок Степной загорелся частный дом. До прибытия пожарных соседка эвакуировала трех жильцов горящего дома.

12-летний мальчик не пострадал, а 20-летний парень отравился угарным газом. Его доставили в больницу. Хозяйка дома – 40-летняя женщина, погибла.

Пожарные ликвидировали открытое горение за 6 минут. Причину произошедшего предстоит установить специалистам.

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Напомним, ночью 9 февраля на Дачном шоссе произошел пожар: загорелись гараж и коттедж. Сгорели элитные машины автогонщика Дмитрия Матвеева. 

#Пожар#Погиб#Пострадавшие#Происшествия#Город#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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