Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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По данным МЧС, пожар случился 7 февраля в Барабинске. В ту ночь на улице переулок Степной загорелся частный дом. До прибытия пожарных соседка эвакуировала трех жильцов горящего дома.
12-летний мальчик не пострадал, а 20-летний парень отравился угарным газом. Его доставили в больницу. Хозяйка дома – 40-летняя женщина, погибла.
Пожарные ликвидировали открытое горение за 6 минут. Причину произошедшего предстоит установить специалистам.
Напомним, ночью 9 февраля на Дачном шоссе произошел пожар: загорелись гараж и коттедж. Сгорели элитные машины автогонщика Дмитрия Матвеева.