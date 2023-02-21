Названы подробности пожара на четвертом мосту в Новосибирске

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Пожар случился на строительной площадке четвертого моста через реку Обь. С места ЧП эвакуировали весь персонал.
По данным ГУ МЧС по региону, на устранение огня потребовалось 36 минут, а площадь возгорания – 15 кв. м.
Загорелась деревянная опалубка моста на высоте 106 метров. Туда пожарные добирались на подъемном кране.
Чтобы спецтехника проехала, был перекрыт участок дороги. По первой версии, возгорание произошло от дизельной тепловой пушки. Пострадавших нет.
Напомним, что ранее в Новосибирске загорелось общежитие. Читайте историю эвакуации жильцов с младенцами.