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Published Сегодня, 01:21

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Updated Сегодня, 01:23

Названы подробности пожара на четвертом мосту в Новосибирске

21 февраля 2023, 01:21
Фото: АСТ-54
Пострадавших нет
Вечером 20 февраля в Новосибирске произошел пожар – загорелся строящийся четвертый мост, подробности сообщили в ГК «ВИС» и ГУ МЧС по НСО.

Пожар случился на строительной площадке четвертого моста через реку Обь. С места ЧП эвакуировали весь персонал.

В Новосибирске загорелся новый мост через Обь
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По данным ГУ МЧС по региону, на устранение огня потребовалось 36 минут, а площадь возгорания – 15 кв. м.

Загорелась деревянная опалубка моста на высоте 106 метров. Туда пожарные добирались на подъемном кране.

Чтобы спецтехника проехала, был перекрыт участок дороги. По первой версии, возгорание произошло от дизельной тепловой пушки. Пострадавших нет. 

В Новосибирской области из горящего общежития спасли жильцов, младенцев и кошку
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Напомним, что ранее в Новосибирске загорелось общежитие. Читайте историю эвакуации жильцов с младенцами. 

#Эмилия Губарева#Пожар#Четвертый мост#Город#Происшествия#Новосибирск
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