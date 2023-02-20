В Новосибирске загорелся новый мост через Обь

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Кадры с горящим пилоном заполнены социальные сети. Официальных комментариев от Группы "ВИС" пока нет. Тем не менее люди обращают внимание, что спецслужбы и спасатели не перекрыли движение в районе строительства.
"Почему не перекрыто движение? На машину может что-нибудь упасть отгоревшее", – пишут пользователи.
Монтаж пилонов на строительстве моста закончили в ноябре прошлого года. Тогда застройщик отчитался о поднятии на высоту 67,6 метров верхней перемычки весом 160 тонн. Высота обеих стоек пилона составляет 114 метров.
В минувшие выходные мостовики смонтировали последнюю часть пролетное строение. Для этого перекрывали движение в районе площади Будагова. Как обещали в компании-застройщике, это будет последний раз, когда стройка помешала движению транспорта.