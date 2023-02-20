atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:19

Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

В Новосибирске загорелся новый мост через Обь

20 февраля 2023, 15:19
Фото: Группа ВИС
Завершающий монтаж пилонов и перемычки
На строительной площадке четвертого моста через Обь в Новосибирске случился пожар. Судя по кадрам очевидцев, возгорание произошло на одном из центральных пилонов путепровода.

Кадры с горящим пилоном заполнены социальные сети. Официальных комментариев от Группы "ВИС" пока нет. Тем не менее люди обращают внимание, что спецслужбы и спасатели не перекрыли движение в районе строительства.

"Почему не перекрыто движение? На машину может что-нибудь упасть отгоревшее", – пишут пользователи.
Горит левая стойка пилона моста через Обь
Фото: АСТ-54
В Новосибирске в субботу на полдня перекроют площадь Будагова
Узнать подробнее

Монтаж пилонов на строительстве моста закончили в ноябре прошлого года. Тогда застройщик отчитался о поднятии на высоту 67,6 метров верхней перемычки весом 160 тонн. Высота обеих стоек пилона составляет 114 метров. 

В минувшие выходные мостовики смонтировали последнюю часть пролетное строение. Для этого перекрывали движение в районе площади Будагова. Как обещали в компании-застройщике, это будет последний раз, когда стройка помешала движению транспорта.

 

Читайте также:
КСП выявила отставание в строительстве четвертого моста в Новосибирске2 января возобновились работы по строительству четвертого моста
#Город#Дмитрий Зайцев#ЧП#Пожар#Новосибирск
Подпишитесь
Что может объявить Путин в послании Федеральному Собранию — рассказал депутат Госдумы
17 февраля 06:10
Началась долгожданная эвакуация с Бали жительницы Новосибирска в коме: фото
Сегодня, 10:30
Закон об отмене прямых выборов мэра принят в Новосибирске
Сегодня, 05:05
В Новосибирске начнутся дожди и потепление до +5 градусов в марте
Сегодня, 03:52
Масленица 2023 в Новосибирске: расписание и адреса празднования с 20 по 26 февраля
Сегодня, 02:36
Подростковая группировка "Ашановские" терроризирует жителей Новосибирска
18 февраля 10:32