В Новосибирске в субботу на полдня перекроют площадь Будагова

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В ночь на субботу начнут монтировать вантовую часть моста. Операция трудоемкая, за ночь вряд ли управятся. Потому пришлось пересмотреть маршруты общественного транспорта, которые ранее заезжали в эту часть правобережья.
Автобусы № 8, 13, 21, 54 поедут в объезд по улицам Большевистской, Восход, Кирова, Октябрьской магистрали и Красному проспекту. Автобусы № 9 и 36 поедут до конечной «Речной вокзал» с разворотом в обратную сторону. Автобус № 28 будет двигаться по Октябрьскому мосту, улицам Восход, Кирова, Октябрьской магистрали и Красному проспекту.
Троллейбусный маршрут № 13 сократится до перекрестка Красного проспекта с улицей Крылова и дальше пойдет обратно по стандартной схеме.
Мостостроители обещают, что это будет последнее перекрытие с неудобствами для горожан. После монтажа пролета все масштабные операции будen переносить на ночное время, а с 1 апреля и вовсе снимут любые ограничения на площади Будагова.
Ранее монтаж пролета требовал не только перекрытий в районе площади Инженера Будагова, но и отключения электричества. В ночь на 29 января энергию отключали на 15 часов. Из-за этого троллейбусы пускали в объезд.