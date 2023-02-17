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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

В Новосибирске в субботу на полдня перекроют площадь Будагова

17 февраля 2023, 12:54
Фото: Группа "ВИС"
Строительство моста в Новосибирске
Мостовики забронировали целых 12 часов на монтаж пролетного строения четвертого моста через Обь в Новосибирске. Движение через площадь Будагова перекроют с полуночи до полудня 18 февраля.

В ночь на субботу начнут монтировать вантовую часть моста. Операция трудоемкая, за ночь вряд ли управятся. Потому пришлось пересмотреть маршруты общественного транспорта, которые ранее заезжали в эту часть правобережья.

Автобусы № 8, 13, 21, 54 поедут в объезд по улицам Большевистской, Восход, Кирова, Октябрьской магистрали и Красному проспекту. Автобусы № 9 и 36 поедут до конечной «Речной вокзал» с разворотом в обратную сторону. Автобус № 28 будет двигаться по Октябрьскому мосту, улицам Восход, Кирова, Октябрьской магистрали и Красному проспекту.

Троллейбусный маршрут № 13 сократится до перекрестка Красного проспекта с улицей Крылова и дальше пойдет обратно по стандартной схеме.

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Мостостроители обещают, что это будет последнее перекрытие с неудобствами для горожан. После монтажа пролета все масштабные операции будen переносить на ночное время, а с 1 апреля и вовсе снимут любые ограничения на площади Будагова.

Ранее монтаж пролета требовал не только перекрытий в районе площади Инженера Будагова, но и отключения электричества. В ночь на 29 января энергию отключали на 15 часов. Из-за этого троллейбусы пускали в объезд.

С 11 февраля в Новосибирске закроют проезд по площади Будагова
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#Дмитрий Зайцев#Строительство#Мост#Город#Транспорт#Новосибирск
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