Два дня на Будагова электричества не будет: троллейбусы изменят свои маршруты

Администрация города сообщила, что завтра в 9 вечера и до полудня следующего дня, 29 января, изменятся троллейбусные маршруты № 13 и № 36.

13-й троллейбус будет следовать от улицы Учительской по Богдана Хмельницкого, Танковой, Ипподромской, Писарева, Красному проспекту с заездом на Крылов и назад по такому же маршруту.

36-й троллейбус стартует от «Улицы Лазурной», затем пойдет на Доватора, Богаткова, Коршуникова, Фрунзе, Красный проспект с заездом на Калинина и назад по этим же улицам до «Лазурной».

Будьте внимательны.