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Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:21

Updated Сегодня, 17:21

Два дня на Будагова электричества не будет: троллейбусы изменят свои маршруты

Сегодня, 17:08

В Новосибирске изменятся троллейбусные маршруты из-за работ на строящемся мосту

28 и 29 января на строительном объекте «Мостовой переход через реку Обь в створе улицы Ипподромской» будут идти работы, связанные с монтажом пролетного элемента. Они потребуют отключения электроэнергии в районе площади Инженера Будагова.

Администрация города сообщила, что завтра в 9 вечера и до полудня следующего дня, 29 января, изменятся троллейбусные маршруты № 13 и № 36.
13-й троллейбус будет следовать от улицы Учительской по Богдана Хмельницкого, Танковой, Ипподромской, Писарева, Красному проспекту с заездом на Крылов и назад по такому же маршруту.
36-й троллейбус стартует от «Улицы Лазурной», затем пойдет на Доватора, Богаткова, Коршуникова, Фрунзе, Красный проспект с заездом на Калинина и назад по этим же улицам до «Лазурной».
Будьте внимательны.

Ранее сообщалось, что администрация города сообщила, что с 1 февраля изменится схема движения и название троллейбусного маршрута № 36.

#Троллейбусы#Маршруты#Изменение#Транспорт#Город#Новосибирск
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