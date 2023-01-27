Два дня на Будагова электричества не будет: троллейбусы изменят свои маршруты

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Администрация города сообщила, что завтра в 9 вечера и до полудня следующего дня, 29 января, изменятся троллейбусные маршруты № 13 и № 36.
13-й троллейбус будет следовать от улицы Учительской по Богдана Хмельницкого, Танковой, Ипподромской, Писарева, Красному проспекту с заездом на Крылов и назад по такому же маршруту.
36-й троллейбус стартует от «Улицы Лазурной», затем пойдет на Доватора, Богаткова, Коршуникова, Фрунзе, Красный проспект с заездом на Калинина и назад по этим же улицам до «Лазурной».
Будьте внимательны.
Ранее сообщалось, что администрация города сообщила, что с 1 февраля изменится схема движения и название троллейбусного маршрута № 36.