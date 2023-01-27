Троллейбус № 36 изменит маршрут и название

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Теперь троллейбусный маршрут исключит из пути следования Красный проспект, улицы Державина, Большевистскую и площадь Инженера Будагова.
Взамен появятся новые дороги и магистрали — улицы Фрунзе и Ленина, проспект Димитрова, Вокзальная магистраль, площадь имени Гарина-Михайловского.
Новое название маршрута теперь звучит так: улица Лазурная — Вокзал «Новосибирск-Главный».
Ранее сообщалось, что мэрия Новосибирска сообщает об изменениях маршрутов общественного транспорта, связанных с наведением "Четвертого" моста через Обь.