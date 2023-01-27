Троллейбус № 36 изменит маршрут и название

Взамен появятся новые дороги и магистрали — улицы Фрунзе и Ленина, проспект Димитрова, Вокзальная магистраль, площадь имени Гарина-Михайловского.

Новое название маршрута теперь звучит так: улица Лазурная — Вокзал «Новосибирск-Главный».