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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Троллейбус № 36 изменит маршрут и название

27 января 2023, 16:02
Фото: 1MI
36-й троллейбус меняет маршрут

В Новосибирске троллейбус № 36, курсирующий по центру города, изменит маршрут

Администрация города сообщила, что с 1 февраля изменится схема движения и название троллейбусного маршрута № 36.

Теперь троллейбусный маршрут исключит из пути следования Красный проспект, улицы Державина, Большевистскую и площадь Инженера Будагова.

Взамен появятся новые дороги и магистрали — улицы Фрунзе и Ленина, проспект Димитрова, Вокзальная магистраль, площадь имени Гарина-Михайловского.
Новое название маршрута теперь звучит так:  улица Лазурная — Вокзал «Новосибирск-Главный».

Ранее сообщалось, что мэрия Новосибирска сообщает об изменениях маршрутов общественного транспорта, связанных с наведением "Четвертого" моста через Обь.

#Троллейбус#Маршрут#Путь следование#Изменения#Транспорт#Город#Новосибирск
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