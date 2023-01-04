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2 января возобновились работы по строительству четвертого моста

Сегодня, 08:35
Фото: https://vis-group.ru/projects/item/stroitelstvo-mosta-cherez-r-ob-g-novosibirsk/
Возобновилось строительство четвертого моста через Обь

В Новосибирске со 2 января продолжились работы по строительству четвертого моста

Сейчас здесь начали пробивать тоннель путепровода, который будет вести к пункту оплаты проезда по мосту.

«На тоннеле ведется проходка путепровода с обоих сторон, забои ведутся навстречу друг к другу», сообщил изданию НГС начальник отдела сопровождения субподрядных работ по строительству Василий Погребняк.

По его словам, после завершения проходки, будет выполнен так называемый черновой бетон, гидроизоляция и начнутся монолитные работы.

Примечательно, что низкие температуры или влажность никак не повлияют на качество бетона. У мостостроителей опалубка утеплена, температура внутри составляет +20 градусов и бетон находится в идеальных условиях.

Одновременно с тоннелем ведутся работы по строительству пилона, проектная высота которого составляет 114 метров.

Начальник ТУ ГК «ВИС» Алексей Соколов рассказал изданию НГС, что работы по возведению пилона должны закончится в марте.

Ранее Atas.info сообщал о спаде заболеваемости ОРВИ и гриппа в Новосибирской области среди детей.

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#Новосибирск#Мост#Тонель#Строительство#Бизнес#Транспорт
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