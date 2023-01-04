2 января возобновились работы по строительству четвертого моста

«На тоннеле ведется проходка путепровода с обоих сторон, забои ведутся навстречу друг к другу», сообщил изданию НГС начальник отдела сопровождения субподрядных работ по строительству Василий Погребняк.
По его словам, после завершения проходки, будет выполнен так называемый черновой бетон, гидроизоляция и начнутся монолитные работы.
Примечательно, что низкие температуры или влажность никак не повлияют на качество бетона. У мостостроителей опалубка утеплена, температура внутри составляет +20 градусов и бетон находится в идеальных условиях.
Одновременно с тоннелем ведутся работы по строительству пилона, проектная высота которого составляет 114 метров.
Начальник ТУ ГК «ВИС» Алексей Соколов рассказал изданию НГС, что работы по возведению пилона должны закончится в марте.
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