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Стоимость строительства четвертого моста в Новосибирске взлетела до 44.7 млрд рублей

Сегодня, 03:39
Фото: vis-group.ru
Проезд по новому мосту будет платным

Строительство четвертого моста в Новосибирске подорожало до 44.7 млрд

Общая стоимость возведения нового моста через Обь наа текущий момент оценивается в 44.7 млрд рублей, удорожание проекта будет компенсировано за счет федеральным средств

В Новосибирске названа новая стоимость строительства четвертого моста через реку Обь. С учетом подорожания строительных материалов она оценивается в 44.7 млрд рублей, сообщает РИА-Новости со ссылкой на главу  Минтранса Новосибирской области Анатолия Костылевского. По словам чиновника, срок сдачи объекта – конец 2023 года.

На днях премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости выделения на стройку дополнительных 7.3 млрд рублей из федерального бюджета, объяснив это ростом цен на стройматериалы.

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Ранее общая стоимость объекта составляла 37,1 миллиарда рублей, из которых 26,2 – это средства федерального бюджета. Изначально речь шла о том, что мост будет введен в эксплуатацию в декабре 2022 года.

Строительство нового автомобильного моста в Новосибирске началось в 2020 году в рамках концессионного соглашения со стркутурой группы "ВИС". Сейчас готовнсть мостового перехода составляеь 60%. Проезд по новому мосту будет платный, точные тарифы пока не определены.
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