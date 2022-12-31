В Новосибирске названа новая стоимость строительства четвертого моста через реку Обь. С учетом подорожания строительных материалов она оценивается в 44.7 млрд рублей, сообщает РИА-Новости со ссылкой на главу Минтранса Новосибирской области Анатолия Костылевского. По словам чиновника, срок сдачи объекта – конец 2023 года.
На днях премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости выделения на стройку дополнительных 7.3 млрд рублей из федерального бюджета, объяснив это ростом цен на стройматериалы.
Ранее общая стоимость объекта составляла 37,1 миллиарда рублей, из которых 26,2 – это средства федерального бюджета. Изначально речь шла о том, что мост будет введен в эксплуатацию в декабре 2022 года.