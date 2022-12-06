В Новосибирске мосты начнут охранять из-за террористической угрозы

Круглосуточную охрану поставят на 11 мостах. Инициатором закупки стал «Гормост». Контракт с охраной заключается ровно на год: с 1 января по 31 декабря-2023. Сумма закупки – 25 млн рублей.
Под защиту возьму Октябрьский, Димитровский, Бугринский и другие мосты. Подрядчик обеспечит безопасность на этих объектах.
Охрана проследит за тем, чтобы в автомобилях не провозили запрещенные вещества, предметы. Нарушителей сразу же передадут правоохранителям.
Напомним, что масштабное строительство четвертого моста обещают завершить к концу 2023 года. Сейчас подрядчик сверхплановый результат в декабре 2022 года показать не сможет.