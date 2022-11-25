Новосибирский губернатор уточнил сроки открытия четвертого моста через реку Обь

По словам губернатора, в 2020 году подрядчик строил мост с опережением графика. Сроки строительства мостовой переправы изначально составляли 3,5 года. Ускорение работ было связано с тем, что премьер-министр Марат Хуснуллин два года назад говорил об открытии моста уже в декабре 2022 года, и мостостроители взяли на себя тогда повышенные обязательства.