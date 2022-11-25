Новосибирский губернатор уточнил сроки открытия четвертого моста через реку Обь

По словам губернатора, в 2020 году подрядчик строил мост с опережением графика. Сроки строительства мостовой переправы изначально составляли 3,5 года. Ускорение работ было связано с тем, что премьер-министр Марат Хуснуллин два года назад говорил об открытии моста уже в декабре 2022 года, и мостостроители взяли на себя тогда повышенные обязательства.
- Открыть рабочее движение - не означает, что объект полностью завершен. Тогда наши партнеры взяли на себя эти повышенные обязательства. Но, к сожалению, конец 2021 года и начало следующего сбили опережающие темпы.
Сейчас мы понимаем, что сверхплановый результат в декабре 2022 года застройщик показать не сможет.
Тем не менее, контрактный срок — по его условиям объект должен быть полностью введен в эксплуатацию к концу 2023 года — будет выдержан, — заверил губернатор.
Он также пояснил, что сам мост — это еще не все строительство. Здесь потребуется целый комплекс транспортных объектов на обеих берегах реки.
Развязки будут бесплатными для проезда, а в эксплуатацию их введут до завершения всего комплекса работ. Как это было с Зыряновским путепроводом, на котором движение уже открыто.
Ранее компания "ВИС" опубликовала видео с дрона, пролетающего над стройкой моста через Обь.