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Новосибирский губернатор уточнил сроки открытия четвертого моста через реку Обь

Сегодня, 12:03
Фото: youtube-канал "Группа «ВИС»"
Строящийся четвертый мост

Строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске идет согласно графику

Андрей Травников в беседе с "Сибфм.групп" назвал четвертый мост мегакрупным и долгосрочным проектом, а также напомнил, что объект должен быть полностью введен в эксплуатацию к концу 2023 года

По словам губернатора, в 2020 году подрядчик строил мост с опережением графика. Сроки строительства мостовой переправы изначально составляли 3,5 года. Ускорение работ было связано с тем, что премьер-министр Марат Хуснуллин два года назад говорил об открытии моста уже в декабре 2022 года, и мостостроители взяли на себя тогда повышенные обязательства.

- Открыть рабочее движение - не означает, что объект полностью завершен. Тогда наши партнеры взяли на себя эти повышенные обязательства. Но, к сожалению, конец 2021 года и начало следующего сбили опережающие темпы.

Сейчас мы понимаем, что сверхплановый результат в декабре 2022 года застройщик показать не сможет.

Тем не менее, контрактный срок — по его условиям объект должен быть полностью введен в эксплуатацию к концу 2023 года — будет выдержан, — заверил губернатор.

Он также пояснил, что сам мост — это еще не все строительство. Здесь потребуется целый комплекс транспортных объектов на обеих берегах реки.

Развязки будут бесплатными для проезда, а в эксплуатацию их введут до завершения всего комплекса работ. Как это было с Зыряновским путепроводом, на котором движение уже открыто.

Ранее компания "ВИС" опубликовала видео с дрона, пролетающего над стройкой моста через Обь.

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#Новосибирск#Общество#Транспорт#Андрей Травников#Четвертый мост#Строительства
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