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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Подростковая группировка "Ашановские" терроризирует жителей Новосибирска

18 февраля 2023, 10:32
Фото: 1MI
Малолетние гопники часто выбирают жертв в районе супермаркета "Ашан"

В Новосибирске активизировалась группировка" Ашановские": люди в страхе

Прокуратура займется проверкой сообщений в соцсетях о группировке подростков, которые держат в страхе жителей отдаленных микрорайонов в Калининском районе

В соцсетях появились сообщения о группировке агрессивных подростков, которая орудует на территории 4 и 5 микрорайонов в Калининском районе Новосибирска. Она получила неформальное зазвание "Ашановские", поскольку малолетних правонарушителей часто видят в районе одноименного супермаркета. Они занимаются запугиванием и вымогательством у своих сверстников, известно и о случаях нападения на взрослых.

В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что инициировали проверку. К делу будет подключена и полиция.

"Прокуратура также оценит полноту, своевременность и законность действий органов и учреждений  в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
 

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#Дети#Банда#Прокуратура#Криминал#Новосибирск
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