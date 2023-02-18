В соцсетях появились сообщения о группировке агрессивных подростков, которая орудует на территории 4 и 5 микрорайонов в Калининском районе Новосибирска. Она получила неформальное зазвание "Ашановские", поскольку малолетних правонарушителей часто видят в районе одноименного супермаркета. Они занимаются запугиванием и вымогательством у своих сверстников, известно и о случаях нападения на взрослых.



В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что инициировали проверку. К делу будет подключена и полиция.