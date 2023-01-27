atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

В НСО будут судить подростка, укравшего 120 тыс. рублей

27 января 2023, 07:45
Фото: 1MI
Синий фургон Следкома
14-летний житель Кыштовского района Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в нескольких кражах на сумму порядка 120 тыс. рублей, сообщает региональное СУ СКР.

Преступления имели место в августе минувшего года. По версии следствия, несовершеннолетний несколько раз проник в дом местного жителя.

"Оставаясь безнаказанным, молодой человек в течении двух месяцев еще несколько раз проникал в этот дом, похитив денежные средства на сумму  около 120 тысяч рублей, причинив владельцу значительный материальный ущерб", - говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище с причинением значительного ущерба гражданину). Подросток вину признал, сбор доказательств завершен, дело передано в суд.

"Кроме того, следователем в органы системы профилактики внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений", - добавили в ведомстве.

Ранее школьница из Бердска получила шесть с половиной лет за убийство родной матери.

#Подросток#Кража#Суд#Общество#Происшествия#Криминал#Новосибирская область
Подпишитесь
Планы по застройке всего "тихого центра" обнародовали в мэрии Новосибирска
Вчера, 03:30
Результаты переписи населения 2021 года в Новосибирске опубликованы Новосибирскстатом
Вчера, 13:18
Многомиллионные доходы новосибирских депутатов решили засекретить
Сегодня, 02:14
Улитко предупреждает главного архитектора: 15 апарт-отелей продают как жилье
Вчера, 07:48
Штормовой ветер поднялся в Новосибирске 27 января
Сегодня, 01:40
Что творят малоимущие с пожарными оповещателями - почему на пожарах гибнут дети
Сегодня, 02:33