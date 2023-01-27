В НСО будут судить подростка, укравшего 120 тыс. рублей

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Преступления имели место в августе минувшего года. По версии следствия, несовершеннолетний несколько раз проник в дом местного жителя.
"Оставаясь безнаказанным, молодой человек в течении двух месяцев еще несколько раз проникал в этот дом, похитив денежные средства на сумму около 120 тысяч рублей, причинив владельцу значительный материальный ущерб", - говорится в сообщении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище с причинением значительного ущерба гражданину). Подросток вину признал, сбор доказательств завершен, дело передано в суд.
"Кроме того, следователем в органы системы профилактики внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений", - добавили в ведомстве.
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