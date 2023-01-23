6,5 лет за 31 ножевое: в Бердске огласили приговор школьнице, зарезавшей мать

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
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Updated Сегодня, 12:44
Убийство произошло в июле 2022 года. После ссоры с матерью девочка нанесла родительнице 31 ножевое ранение, она скончалась от полученных травм.
Также сообщалось, что мать подростка злоупотребляла алкоголем и ужасно относилась к дочери, которая страдает психическими отклонениями.
Юная преступница предстала перед судом за умышленное убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Вынесенный сегодня приговор пока не вступил в силую
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался мошенничеством при продаже полутора тысячи квартир в Новосибирске.