6,5 лет за 31 ножевое: в Бердске огласили приговор школьнице, зарезавшей мать

Также сообщалось, что мать подростка злоупотребляла алкоголем и ужасно относилась к дочери, которая страдает психическими отклонениями.

Юная преступница предстала перед судом за умышленное убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Вынесенный сегодня приговор пока не вступил в силую