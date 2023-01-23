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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

6,5 лет за 31 ножевое: в Бердске огласили приговор школьнице, зарезавшей мать

Сегодня, 11:29
Фото: 1MI
15-летеняя жительница Бердска получила 6 лет за убийство матери

Школьница из Бердска получила шесть с половиной лет за убийство родной матери

В Бердском городском суде огласили приговор пятнадцатилетней девочке, убившей родную мать - подростку дали шесть с половиной лет воспитательной колонии.

Убийство произошло в июле 2022 года. После ссоры с матерью девочка нанесла родительнице 31 ножевое ранение, она скончалась от полученных травм.

Также сообщалось, что мать подростка злоупотребляла алкоголем и ужасно относилась к дочери, которая страдает психическими отклонениями.

Юная преступница предстала перед судом за умышленное убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Вынесенный сегодня приговор пока не вступил в силую

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался мошенничеством при продаже полутора тысячи квартир в Новосибирске. 

#Криминал#15-летняя#Суд#Приговор#Бердск
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